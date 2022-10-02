Роналду не будет на постере со звездами ЧМ-2022 из-за потери статуса в «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду не войдет в число 32 звезд чемпионата мира 2022 года, постеры с которыми организаторы турнира разместят на небоскребах Дохи (Катар), сообщает ESPN.

По информации источника, такое решение связано с тем, что 37-летний португалец теряет статус в английском клубе.

Отмечается, что от португальской сборной на постер поместят кого-то из более молодых игроков.

В нынешнем сезоне Роналду забил один мяч в восьми матчах за «МЮ» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.