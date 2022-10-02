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Сегодня, 13:48

Роналду не будет на постере со звездами ЧМ-2022 из-за потери статуса в «МЮ»

Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду не войдет в число 32 звезд чемпионата мира 2022 года, постеры с которыми организаторы турнира разместят на небоскребах Дохи (Катар), сообщает ESPN.

По информации источника, такое решение связано с тем, что 37-летний португалец теряет статус в английском клубе.

Отмечается, что от португальской сборной на постер поместят кого-то из более молодых игроков.

В нынешнем сезоне Роналду забил один мяч в восьми матчах за «МЮ» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Источник: https://www.espn.co.uk/football/soccer-transfers/story/4751862/manchester-united-and-frenkie-de-jong-saga-to-continuebellingham-also-a-target
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