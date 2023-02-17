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Сегодня, 12:49

Оби Микел: «Азар — самый ленивый футболист, которого я когда-либо видел»

Мария Гусева
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Экс-полузащитник «Челси» Джон Оби Микел раскритиковал своего бывшего одноклубника Эдена Азара за отношение к тренировкам.

«Все хотят быть в стартовом составе в выходные, поэтому не могут говорить: «Я не хочу тренироваться сегодня». Единственным игроком, которого я видел, который делал это и оставался безнаказанным, был Эден Азар. Он никогда не тренировался. Худший. Самый ленивый футболист, которого я когда-либо видел в своей жизни. Но потом наступали выходные, и он становился лучшим игроком матча», — сказал Оби Микел на радио Dubai Eye.

Азар выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год, а Оби Микел — с 2006 по 2017-й.

Джон Оби Микел
Эден Азар
ФК Челси
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