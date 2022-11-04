О'Нил считает, что матч с «Лидсом» станет серьезным испытанием для «Борнмута»

Тренер «Борнмута» Гари О'Нил считает, что матч 15-го тура чемпионата Англии против «Лидса» будет испытанием для его команды.

«Они действительно хорошо справляются со всеми своими показателями и статистикой, создают моменты, у них большая энергия, они очень агрессивно прессингуют. Вероятно, это самая сильная команда в лиге, так что поездка на Элланд Роуд станет серьезным испытанием для нас», — приводит Independent слова О'Нила.

«Борнмут» сыграет с клубом из Лидса 5 ноября. Начало матча — в 18.00 по московскому времени.

На данный момент команда О'Нила занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ (13 очков). «Лидс» расположился на строчку ниже, набрав 12 очков.