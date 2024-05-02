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Сегодня, 23:16

Пике рассказал, что Венгер пытался подписать Месси в «Арсенал»

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» Жерар Пике вспомнил, как его и форварда Лионеля Месси пытался подписать в «Арсенал» Арсен Венгер.

«Арсенал» пытался договориться с «Барселоной», но это заняло больше времени, чем мы были готовы ждать. Пришел «Манчестер Юнайтед» и сказал: «Мы хотим тебя». Давайте примем решение прямо сейчас, и я решил отправиться туда.

Позже Арсен Венгер пытался подписать Месси, но у него не было шансов», — сказал Пике в эфире BBC Radio 5.

Пике играл за «Барселону» с 2008 по 2022 год. Месси выступал за каталонцев с 2003 по 2021 год.

Жерар Пике
Лионель Месси
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Барселона
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