Почеттино хочет выиграть Кубок лиги, Кубок Англии и АПЛ с «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино перед матчем Кубка английской лиги против «Уимблдона» заявил, что хочет выиграть каждый турнир, в котором участвует.

«Я хочу выиграть Лигу чемпионов, я хочу выиграть Кубок Англии и я хочу выиграть премьер-лигу. А там посмотрим, что будет дальше. В «Тоттенхэме» я никогда не говорил, что предпочитаю выиграть... По-моему... Я хочу победить завтра, я хочу выиграть кубки, премьер-лигу, даже если в ближайшие несколько лет мы будем участвовать в Лиге чемпионов или других еврокубковых соревнованиях. Каждый турнир будет для нас испытанием, а для меня — возможностью», — приводит слова Почеттино football.london.

После 3 туров «Челси» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 4 очка. Лидирует — «Манчестер Сити» (9 очков).