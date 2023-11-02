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Сегодня, 09:38

Почеттино заявил, что «Челси» должен думать о победе в Кубке лиги

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал выход команды в четвертьфинал Кубка английской лиги.

«Должны ли мы думать о победе в турнире после выхода в четвертьфинал? Полагаю, что да. Мы должны считать этот турнир значимым, так как не выступаем в еврокубках, нужно расценивать его как возможность, как и АПЛ с Кубком Англии. Конечно, мы должны думать о том, что можем выиграть это соревнование», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».

В 1/8 финала «Челси» обыграл «Блэкберн» со счетом 2:0. В следующем туре команда Почеттино встретится с «Ньюкаслом».

Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Челси
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