Пол Мерсон сравнил результаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»

Экс-игрок «Арсенала» Пол Мерсон рассказал, что думает о предстоящем матче 10-го тура АПЛ «Манчестер Сити» против «Ливерпуля».

«Сможет ли «Ливерпуль» обыграть «Манчестер Сити»? Не вижу причин, почему это должно случиться. «Ливерпуль» слишком много пропускает, а «Манчестер Сити» выиграл очень много матчей, при этом забивая много голов. Также не забываем, что у них есть Холанн», — цитирует Мерсона Mirror.

«Ливерпуль» идет на десятом месте в турнирной таблице, команда Хосепа Гвардиолы располагаются на второй строчке.