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29 сентября, 20:25

Полузащитник «Арсенала» Смит-Роу перенес операцию и выбыл до декабря

Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник «Арсенала» Эмил Смит-Роу перенес операцию, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

В последние месяцы 22-летний англичанин испытывал боли в паху. После консультаций с врачами полузащитник согласился на операцию по восстановлению воспаленного сухожилия.

«Канониры» также сообщили, что возвращение Смит-Роу в общую группу ожидается в декабре.

В нынешнем сезоне Смит-Роу принял участие в 4 матчах за лондонцев и не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

После 7 туров английской премьер-лиги (АПЛ) «Арсенал» набрал 18 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице.

Источник: https://www.arsenal.com/news/emile-smith-rowe-undergoes-surgery
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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