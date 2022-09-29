Полузащитник «Арсенала» Смит-Роу перенес операцию и выбыл до декабря

Полузащитник «Арсенала» Эмил Смит-Роу перенес операцию, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

В последние месяцы 22-летний англичанин испытывал боли в паху. После консультаций с врачами полузащитник согласился на операцию по восстановлению воспаленного сухожилия.

«Канониры» также сообщили, что возвращение Смит-Роу в общую группу ожидается в декабре.

В нынешнем сезоне Смит-Роу принял участие в 4 матчах за лондонцев и не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

После 7 туров английской премьер-лиги (АПЛ) «Арсенал» набрал 18 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице.