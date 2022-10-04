Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 08:45

Мэддисон — второй среди англичан по результативным действиям с начала сезона-2021/22 в АПЛ

Руслан Минаев

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон поучаствовал в 26 голах команды с начала прошлого сезона чемпионата Англии. Хавбек забил 17 голов и отдал 9 результативных передач.

Это второй результат в лиге среди англичан. Лидирует нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн (34 результативных действия).

В матче с «Ноттингем Форест» (4:0) Мэддисон оформил дубль и сделал результативную передачу.

Всего в текущем сезоне на счету 25-летнего англичанина 7 матчей в АПЛ, в которых он забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Гарри Кейн
ФК Лестер
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Знаменитый саночник Альберт Демченко чуть не отправился на тот свет из-за ошибки врачей
Мужчин-синхронистов приравняли к женщинам. Но не это главное
Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался в сотрудничестве с СБУ
Военный эксперт оценил эффективность корвета ВМС Украины в бою с флотом РФ
Космические войска РФ провели эксперименты с иностранными спутниками на орбите
Почему Новороссия всегда была русской: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Журналист Морган: «Тен Хаг — высокомерный придурок, он позорно обращается с Роналду»

Конте жестко объяснил, почему не выпускает защитника Доэрти в старте «Тоттенхэма»