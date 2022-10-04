Мэддисон — второй среди англичан по результативным действиям с начала сезона-2021/22 в АПЛ

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон поучаствовал в 26 голах команды с начала прошлого сезона чемпионата Англии. Хавбек забил 17 голов и отдал 9 результативных передач.

Это второй результат в лиге среди англичан. Лидирует нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн (34 результативных действия).

В матче с «Ноттингем Форест» (4:0) Мэддисон оформил дубль и сделал результативную передачу.

Всего в текущем сезоне на счету 25-летнего англичанина 7 матчей в АПЛ, в которых он забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.