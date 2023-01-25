Роналду не перешел в «Манчестер Сити» летом 2021 года из-за срыва трансфера Стерлинга в «Барселону»

Стала известна причина несостоявшегося трансфера португальского нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Сити».

Летом 2021 года Роналду, который выступал на тот момент в «Ювентусе», планировал продолжить карьеру в «Манчестер Сити». Однако в итоге португалец подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».

Как отмечает Daily Mail со ссылкой на El Mundo, главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола не возражал против перехода Роналду. При этом клуб был готов подписать футболиста только в случае ухода их команды двоих нападающих.

Летом 2021-го из «Манчестер Сити» в «Барселону» перешел форвард Серхио Агуэро. Также к трансферу в каталонский клуб был близок Рахим Стерлинг, но стороны не смогли договориться насчет условий контракта. Это стало причиной срыва перехода Роналду в «Манчестер Сити».

В конце декабря португалец перешел в «Аль-Наср», подписав контракт с клубом из Саудовской Аравии на полтора года. Отмечалось, что футболист будет получать оклад в размере 75 миллионов долларов в год.