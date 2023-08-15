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Судейство

Сегодня, 16:05

Руководители английских судей извинились перед тренером «Вулверхэмптона». В ворота «МЮ» не назначен пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон».
«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон».
«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон».
«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон».
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В самом конце матча 1-го тура чемпионата Англии-2023/24 «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» (1:0) арбитр Саймон Хупер ошибочно не зафиксировал фол вратаря хозяев поля Андре Онана и не наказал его 11-метровым ударом.

Голкипер попытался помешать Крэйгу Досону и Саше Калайджичу замкнуть верховую передачу, подпрыгнул, воткнулся в Калайджича и сбил его двумя руками.

Видеоарбитр Майкл Солсбери, как и положено, провел проверку, но ошибочно не вмешался в действия судьи.

Как выяснилось позднее, менеджер судей АПЛ Джон Мосс присутствовал на игре на «Олд Траффорд» и сразу после финального свистка поговорил с главным тренером «волков» Гари О'Нилом. Он признал ошибку и извинился. Позднее с тренером пообщался и глава английских судей Хоуард Уэбб.

«Джон Мосс сказал, что это был очевидный пенальти, и его следовало назначить. Он поступил честно, извинился, — сказал О'Нил журналистам на пресс-конференции после игры. — Он пришел и признался, что это явная и очевидная ошибка. Джон не мог поверить, что судья не назначил пенальти, а ВАР не вмешался».

Новый руководитель арбитров Уэбб, предположительно, каждый месяц будет разбирать работу рефери и давать болельщикам возможность слышать переговоры судей с ВАР. Возможно, эпизод из матча в Манчестере окажется одним из первых и станет понятно, почему же Хупер и Солсбери поступили таким образом.

«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон».
«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон».
«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон».
Англия. Премьер-лига. 1-й тур
14 авг, 22:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
1:0
Вулверхэмптон

ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Манчестер Юнайтед
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