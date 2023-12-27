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Сегодня, 08:21

Салах близок к продлению контракта с «Ливерпулем»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может продлить контракт с английским клубом, сообщает журналист Экрем Конур в соцсетях.

По данным источника, стороны заинтересованы в подписании нового соглашение до лета 2027 года.

Футболист перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году. В этом сезоне Салах провел 26 матчей за команду во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и восемью результативными передачами. Стоимость 31-летнего игрока составляет 65 миллионов.

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка.

Мохамед Салах
ФК Ливерпуль
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