«Саутгемптон» хочет получить от «Ньюкасла» 50 миллионов фунтов за защитника Ливраменто

«Саутгемптон» обозначил сумму, за которую согласен продать защитника Валентино Ливраменто, сообщает The Athletic.

«Святые» согласны расстаться с 20-летним англичанином не менее чем за 50 миллионов фунтов. «Ньюкасл», который заинтересован в покупке футболиста, ранее предложил за игрока 15 миллионов фунтов.

В сезоне-2022/23 Ливраменто принял участие в двух матчах «Саутгемптона» и не отличился результативными действиями. Большую часть сезона защитник восстанавливался от разрыва крестообразной связки колена.