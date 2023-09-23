Сунесс считает, что Погба мог бы стать лучшим полузащитником мира, если бы не его лень

Сегодня, 16:57
Бывший игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс поделился мнением об игре полузащитника «Ювентуса» Поль Погбы.
«Он очень талантлив и должен быть одним из лучших полузащитников в мире, но он ленив. Если он ленится в матче, то будет лениться и на тренировках. Вспомните, как он исполнял пенальти, ему хотелось быть звездой в тот момент. Его несправедливо критикуют? Ни на секунду, ни на наносекунду. Он ленивый болван», — приводит слова Сунесса Goal.com.
11 сентября стало известно, что 30-летний француз сдал положительный тест на допинг.
В текущем сезоне футболист провел 2 матча за «Ювентус», в которых не отметился результативными действиями.