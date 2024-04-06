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Сегодня, 13:57

Тен Хаг — о том, будет ли тренировать «МЮ» в следующем сезоне: «У меня нет никаких сомнений»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не сомневается, что продолжит работу с командой.

— Вы верите, что будете здесь в следующем сезоне?

— У меня нет никаких сомнений, и мне нравится быть здесь. Это вызов. Результаты не всегда идут в правильном направлении, но я уверен, что мы доберемся туда, где хотим оказаться, — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.

В последнем матче «Манчестер Юнайтед» уступил «Челси» (3:4), выигрывая в счете до 90+10-й минуты. Команда Тен Хага пропустила два мяча за две минуты в концовке.

После 30 матчей манкунианцы с 48 очками занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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