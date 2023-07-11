«Тоттенхэм» готов увеличить зарплату Кейну до 400 тысяч фунтов в неделю

Сегодня, 12:50
«Тоттенхэм» готов предложить форварду Гарри Кейну выгодный контракт, чтобы он остался в команде. Игроком активно интересуется «Бавария».
По данным The Telegraph, руководство лондонского клуба готово платить англичанину 400 тысяч фунтов в неделю по новому соглашению.
Ранее «Бавария» сделала улучшенное предложение в размере 70 миллионов фунтов плюс бонусы за 29-летнего футболиста. «Тоттенхэм» надеется удержать игрока.
Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года. В прошедшем сезоне форвард провел 49 матчей во всех турнирах, забил 32 мяча и сделал 5 голевых передач.