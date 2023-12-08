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«Тоттенхэм» дома проиграл «Вест Хэму». «Шпоры» не выигрывают уже 5 матчей подряд

Евгений Козинов
Корреспондент
7 декабря. Тоттенхэм — Вест Хэм — 1:2.
Фото Reuters
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«Тоттенхэм» проиграл «Вест Хэму» в матче 15-го тура чемпионата Англии — 1:2. Встреча прошла на стадионе «шпор» в Лондоне.

Защитник хозяев Кристиан Габриэль Ромеро на 11-й минуте открыл счет. Сразу после перерыва Джаррод Боуэн восстановил равновесие. Полузащитник Джэймс Уорд- Проуз на 74-й минуте забил второй гол «молотобойцев» и принес команде победу.

Безвыигрышная серия «Тоттенхэма» теперь насчитывает 5 матчей — 1 ничья и 4 поражения. «Шпоры» с 27 очками занимают 5-е место в турнирной таблице. «Вест Хэм» набрал 24 очка и идет на 9-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
07 дек, 23:15. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
1:2
Вест Хэм Юнайтед
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2023-2024/
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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