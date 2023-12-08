«Тоттенхэм» дома проиграл «Вест Хэму». «Шпоры» не выигрывают уже 5 матчей подряд

«Тоттенхэм» проиграл «Вест Хэму» в матче 15-го тура чемпионата Англии — 1:2. Встреча прошла на стадионе «шпор» в Лондоне.

Защитник хозяев Кристиан Габриэль Ромеро на 11-й минуте открыл счет. Сразу после перерыва Джаррод Боуэн восстановил равновесие. Полузащитник Джэймс Уорд- Проуз на 74-й минуте забил второй гол «молотобойцев» и принес команде победу.

Безвыигрышная серия «Тоттенхэма» теперь насчитывает 5 матчей — 1 ничья и 4 поражения. «Шпоры» с 27 очками занимают 5-е место в турнирной таблице. «Вест Хэм» набрал 24 очка и идет на 9-й строчке.