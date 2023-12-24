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Сегодня, 10:00

Главный фаворит АПЛ — «Арсенал». Артета собрал отряд особого назначения

«Арсенал» лидирует в АПЛ после 18 туров
Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
Радость футболистов «Арсенала» после гола в ворота «Ливерпуля».
Фото Reuters
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Они готовы к золоту.

23 декабря «Ливерпуль» и «Арсенал» сошлись в борьбе за первое место в турнирной таблице АПЛ. После ничьей 1:1 на «Энфилде» красные сохранили лидерство, но «Арсенал» отстает всего на балл.

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
23 дек, 20:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
1:1
Арсенал

Несмотря на текущее положение дел, фаворитом чемпионской гонки до сих пор считается «Манчестер Сити», идущий пятым, но имеющим игру в запасе. Букмекеры дают на четвертый манчестерский титул подряд чуть больше «двушки», а успешная ставка на триумф кого-то из нынешних лидеров увеличит банк примерно в четыре раза.

И это удивительно. В текущем сезоне и конструкция Гвардиолы не выглядит совершенной, и конкуренты стабилизировались. Одна победа в шести матчах АПЛ — такого кошмарного отрезка у «Сити» не было ни разу за все семь с лишним лет под руководством лысого испанца. Есть ощущение, что больше всего шансов финишировать первым именно у участника воскресной битвы при Мерсисайде — того, что из Лондона. Причин несколько.

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Футболисты созрели

Прямо сейчас в составе «Арсенала» нет ни одного неокрепшего футболиста. Во многом это связано с борьбой в прошлом сезоне за трофей против «Сити», которую прошли почти все игроки сегодняшней обоймы. Такие забеги мощно закаляют. Наверное, именно отсутствие опыта большого соперничества стало одной из главных причин итогового серебра, большинство ведь и в Лиге чемпионов до этого не играло. Теперь опыт получен, и его хватает для свершений.

Отсутствуют и совсем молодые, никого младше 20 лет. А самые старые с запасом здесь Седрик и Жоржиньо 1991 года рождения. Сака, Мартинелли, Салиба — это футболисты, родившиеся в 2000-х. И они уже близки к статусу лучших в мире, готовы быть лидерами и решать самые масштабные задачи. Идеальный средний возраст в совокупности с менталкой.

Важные роли тоже грамотно распределены. Есть капитанище Мартин Эдегор с бесстрашным замом в виде Александра Зинченко, киборг-убийца Деклан Райс, даже околокветеран с крупнейшими победами за спиной в наличии — все тот же Жоржиньо. На «Эмирейтс» собралась не просто команда, а прямо отряд особого назначения. Его цель — спустя 20 лет вернуть чемпионство.

Микель Артета.
Фото Reuters

Артета все достроил

Сколько раз за последние четыре года ходили слухи об увольнении тренера «Арсенала»? Не сосчитать. Но слухи таковыми и остались, потому что руководство верило в Артету. Микель планомерно, не сходя с дороги, собирал конструктор — идеальную команду, которая играет в его футбол и дает результат.

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Тот же Пеп из раза в раз вынужден все сносить чуть ли не под корень и возводить заново. Этот сезон не стал исключением, Манчестер покинули Гюндоган и Махрез — очень важные фигуры для Гвардиолы. Пришлось по новой придумывать роль Альваресу, который раньше был дублером Холана, а теперь бегает под ним. А ведь еще крутых новичков надо вписать, Доку хоть и волшебный, но таких, как он, в команде раньше не было.

Получается, мы находимся в точке, где ученик-Артета имеет в распоряжении более развитый и отточенный механизм, чем учитель-Гвардиола. Вероятно, совсем скоро манчестерский испанец снова создаст нечто безотказное, а пока у его соотечественника с севера Лондона есть возможность пользоваться преимуществом. И упускать его нельзя.

Футболисты «Арсенала».
Фото Reuters

Чемпионский, простите, характер

Клише? Еще какое! Ну а как еще назвать происходящее? «Арсенал» и в прошлом розыгрыше АПЛ демонстрировал что-то похожее, тогда много матчей вытащили на 90+. В этом сезоне характер никуда не делся, а его смесь с упомянутыми выше опытом больших гонок дает запредельную эффективность.

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В текущем чемпионате Англии лондонцы уже пять раз спасали очки после 85-й минуты. Самое свежее — гол Райса в Лутоне на седьмой добавленной. До этого были эпичные развязки с «МЮ», когда дважды забили в компенсированное время, «Сити», когда Мартинелли принес победу на 86-й, и «Брентфордом» — там аж Хаверцу пришлось просыпаться и дарить болельщикам счастье за минуту до конца основного. А еще ничья в дерби против «Челси», где горели 0:2 за четверть часа до конца.

Хладнокровие, уверенность в себе (не путать с самоуверенностью) и готовность бороться до упора — обязательные черты настоящего чемпиона. Но главное — эмоции, которые приходят от подобных хэппи-эндов, они, как зарядка для телефона, не дают отключиться в самые важные моменты и подкидывают запаса энергии на будущее.

Юрген Клопп и Трент Александер-Арнольд.
Фото Reuters

А почему не «Ливерпуль»?

Логичный вопрос, к этому моменту наверняка у многих он уже возник. Безусловно, никто не собирается вычеркивать их из списка претендентов — ребята Клоппа всего раз проиграли в АПЛ, идут то первыми, то вторыми и освобождены от Лиги чемпионов. Однако есть что сказать и в противовес.

Клоппу тоже пришлось нелегко летом. Дерзкие саудовцы забрали Фабиньо, на котором буквально держался скелет команды, и замены ему так и не нашлось. Вроде договорились с Кайседо, а он все-таки выбрал «Челси». Обиженные наглыми переговорами с Мойсесом лондонцы еще и Лавию увели. Не очень понятно, зачем, но Мерсисайд остался без внятного опорника. Эндо пока совсем не то, а Гравенберх изначально про другое.

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Вынужденные трансформации пока не особо сказываются на результатах. Кажется, это вопрос времени. Дарвин Нуньес до сих пор недостаточно прокачал реализацию, оборона (да и не только она) замучена травмами, со скамейки, когда надо спасать, приходится выпускать Кертиса Джонса и Джо Гомеса. Футболисты нормальные, но спасать должны более убедительные мужчины.

Если верить таблице ожидаемых очков, «Ливерпуль» перебрал почти шесть баллов. Даже этого пока не хватает для лидерства, так что потенциальное выравнивание статистической погрешности должно отбросить команду еще дальше от чемпионства. Но в тройке оставаться обязаны, еще один сезон без ЛЧ будет выглядеть совсем грустно и аномально.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
Микель Артета
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