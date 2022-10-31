Рэшфорд тащит «МЮ» наверх, «Реал» споткнулся на аутсайдере, «Арсенал» — как во времена Венгера

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: неожиданный герой «канониров»

«Арсенал», казалось, немного устал. Это было заметно и во встрече с «Саутгемптоном», где лондонцы упустили победу. И в Лиге Европы, где случилось первое с начала сентября поражение команды Микеля Артеты. Вот и главный аутсайдер АПЛ «Ноттингем» заставил «канониров» немного поволноваться, хотя начало для хозяев снова получилось мощным.

Только очередной голевой передачи Сака на Мартинелли было недостаточно, так как «лесники» напрягали Рамсдэйла, а Лингард был близок к тому, чтобы сравнять счет. Но, как оказалась, запас прочности у гостей оказался ограниченным, а Нельсон, заменивший уже на 27-й минуте получившего травму Сака, неожиданной превратился в героя вечера.

Обычно в таких случаях вспоминается поговорка про несчастье, без которого не было бы триумфа, только на фоне приближающегося ЧМ-2022 потеря Сака может стать серьезным ударом для сборной Англии. И это несчастье в чистом виде. Ну а бенефис вернувшего «Арсенал» на первое место Нельсона уместился в восемь минут, в течение которых не забивавший в АПЛ более двух лет вингер дважды поразил цель и выдал пас под фантастически красивый дальний удар Партею.

Что касается финальной точки за авторством Эдегора, то она оказалась примечательна тем, что «Арсенал» выиграл в АПЛ на своем поле с перевесом в пять мячей 19-й раз. На первый взгляд, обычная цифра, только надо учитывать, что 18 разгромов пришлись на давно завершившуюся эпоху Арсена Венгера!

Футболисты «Арсенала». Фото Reuters

Криштиану Роналду после возвращения к работе с основным составом начал с первых минут второй матч подряд. Это само по себе событие, а вот эффективность португальца в нынешнем сезоне ужасна. После финального свистка данное впечатление подкрепили цифрами. За девять матчей в АПЛ у Криша 1 забитый мяч, пятипроцентная эффективность ударов и коэффициент ожидаемых голов xG 0,07.

Зато в полном порядке Рэшфорд, который решил судьбу игры, шикарно пробив головой с выверенной подачи Эриксена. Для форварда этот гол стал 100-м в составе «МЮ», и «красные дьяволы» почти добрались до лигочемпионского квартета. До «Ньюкасла» всего одно очко при игре в запасе, а еще команда Эрика тен Хага впервые с начала сезона завершила тур с положительной разницей мячей.

Маркус Рэшфорд. Фото AFP

Испания: первое удаление Крооса

Накануне тяжелейшую победу над «Валенсией» одержала «Барселона». Сутки спустя непростой матч выдался по-прежнему играющему без травмированного Бензема «Реалу». Мадридцы вроде бы контролировал игру, но при этом едва не пропустили, когда на выручку Куртуа пришла перекладина. Хотя и «Жирону» удача не обошла стороной, и уже удар Родриго пришелся в штангу.

При всех недочетах в игре сливочных было ощущение, что они своего все равно добьются. И эти мысли только подкрепили два привычных героя этого сезона: Вальверде выдал такой пас, что Винисиусу Жуниору оставалось переправить мяч в пустые ворота. А потом все сломалось, хотя поначалу такого впечатления не было, ведь у вышедшего на замену Асенсио возникло два отличных момента.

Как оказалось, это стало началом персонального кошмара форварда. Пиком же невезения стал неоднозначный пенальти, назначенный после контакта мяча с рукой Асенсио. Кажется, отправившийся к монитору арбитр назначил 11-метровый, опасаясь, что в противном случае его упрекнут к симпатиях к «Реалу». Но это, конечно, шутка, а не до смеха было всем мадридцам, ведь после осечки с находившимися в зоне вылета каталонцами отрыв от «Барселоны» сократился до одного очка. А больше всех расстроился Кроос, которого впервые за пятнадцатилетнюю карьеру удалили с поля.

Тони Кроос (справа). Фото Global Look Press

Италия: «Аталанта» вернулась в тройку

Проиграв на прошлой неделе важнейший матч с «Лацио», «Аталанта» исправилась, уверенно взяв верх над «Эмполи». А самым эффектным моментом в этой игре стоит назвать проход через штрафную убравшего с пути нескольких защитников и пробившего в нижний угол Лукмана. После этого вопросы были только по итоговому счету, который мог стать более крупным. Однако гол Сапаты не засчитали, а Копмайнерс не реализовал пенальти, став очередной жертвой Викарио. За два последних сезона этот голкипер на пару с Щенсны из «Ювентуса» лидирует по числу отраженных 11-метровых (по 3).

«Лацио», как казалось, уверенно справляется с отсутствием травмированного Иммобиле. Без своего лучшего снайпера римляне обыграли в гостях «Аталанту» и добыли важнейшие три очка в Лиге Европы. Поэтому, когда Луис Альберто блестящим пасом вывел на ворота открывшего счет Дзакканьи, успех «орлов» казался неизбежным. Однако во втором тайме все перевернулось с ног на голову. «Салернитана», вдохновленная эффектным голом Кандревы, который забросил мяч «за шиворот» вратарю, забила еще дважды. И, что особенно обидно для вылетевшего из тройки лидеров «Лацио», автором победного удара стал бывший защитник «Ромы» Фасио.

Германия: невероятный «Унион»

«Унион» невероятно драматичным образом вернул себе первое место. До 79-й минуты берлинцы проигрывали, однако отыгрались благодаря вышедшему на замену Беренсу, который наказал вратаря за ошибку на выходе. А дальше началась игра нервов. Гол Триммеля стал уже вторым, отмененным арбитром. Тут у кого угодно опустятся руки, но это точно не про команду Урса Фишера, и на седьмой добавленной минуте защитник Дуки свел болельщиков с ума.

Если «Унион» убрал с первого места «Баварию», то «Фрайбург» выбил из первой тройки дортмундскую «Боруссию». И все благодаря дублю Грифо, который ухудшил и без того тяжелое положение увязшего на последнем месте «Шальке». «Кобальтовые» так и не пришли в себя после того, как в добавленное к первому тайму время итальянец ударом на исполнение запустил мяч в дальний угол.

Статистика дня

3-м тренером, начавшим работу в «Вильярреале» с поражения, стал Кике Сетьен.

3-м футболистом, забившим в этом столетии в голландском чемпионате более 20 мячей за три разные команды, стал нападающий «Твенте» ван Волфсвинкел.

3,1 гола в среднем за матч забивает «Фенербахче» под началом Жорже Жезуша. Это рекорд турецкой лиги для специалистов с двузначным количеством матчей.

4 мяча забила в этом сезоне с пенальти «Осасуна», лидирующая по данному показателю в ла лиге.

4 раза попадал в каркас ворот самый невезучий игрок чемпионата Франции — форвард «Лилля» Дэвид.

8 очков набрала в этом сезоне «Ницца» в матчах, где пропускала первой. «Орлята» — самая волевая команда лиги 1.