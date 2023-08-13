Новый «Челси» уже не безнадежен. Команда Почеттино вырвала ничью благодаря голу новичка

Седьмой подряд официальный матч между командами завершился вничью.

Каким бы кошмарным — как у «Челси» — или просто плохим — как у «Ливерпуля» — ни получился прошлый сезон, противостояние синих и красных остается большим матчем. Особенно на старте нового чемпионата, когда непонятно, кто и на что в итоге будет претендовать. Надежды еще живы, а сражение как минимум за попадание в топ-4 у болельщиков лондонцев и мерсисайдцев в крови.

Наконец, интересно было понять, как в процессе перестройки будут строить игру тренеры. С Юргеном Клоппом все было проще и понятнее, а единственным относительным новшеством стал выход Гакпо в тройке центральных полузащитников вместе с новичками Собослаи и Мак Аллистером. Но если в ПСВ голландца использовали на левом фланге атаки, а в сборной на ЧМ-2022 Луи ван Гал сделал из Гакпо центрального нападающего, почему не попробовать его в средней линии? Техника, физические данные, понимание игры — все в наличии.

И, надо сказать, полностью обновленная тройка полузащитников с первых минут взяла игру под контроль, а впереди солировал Салах. Для начала египтянин с вроде бы нерабочей правой попал в перекладину. Затем роскошным пасом разрезал тройку защитников «Челси» и помог Диасу открыть счет, записав на свой счет 60-ю результативную передачу в АПЛ. Наконец, забил сам, но, как выяснили в комнате ВАР, из небольшого офсайда.

Маурисио Почеттино. Фото Reuters

Синие на этом фоне выглядели довольно бледно. Ошибались в обороне, плыли в средней линии, ничего не могли придумать в атаке. Однако небольшая пауза на просмотр повтора словно переключила какой-то невидимый тумблер, и игра развернулась почти на 180 градусов. «Челси» выжал максимум из углового, а Дисаси, наводивший ужас при стандартах на всю французскую лигу, с ходу принялся отрабатывать 45 миллионов евро, которые заработал на его трансфере «Монако».

Добавим к этому промах Джексона с нескольких метров и отмененный из-за микроскопического офсайда гол Чилуэлла, и можно констатировать, что половина первого тайма прошла уже по сценарию Маурисио Почеттино. А в целом после столь насыщенных событиями 50 с небольшим минут трудно было поверить, что «Челси» и «Ливерпуль» не могли забить друг другу с января прошлого года на протяжении четырех матчей — в прошлогодних финалах Кубка Англии и Кубка лиги, а также обеих встречах предыдущего чемпионата.

Но, конечно, какого-то безудержного восторга игра не вызвала. Хотя смотрелась она интересно, и во втором тайме инициатива переходила из рук в руки. Бодрее начал «Ливерпуль», в составе которого выделялся Диас. У «Челси» впечатляла мудрая игра Энцо Фернандеса, который становится системообразующим игроком. И, конечно, очень сильно смотрелся Чилуэлл. Защитник, которому перешла капитанская повязка после замены Джеймса, генерировал остроту как ассистируя партнерам, так и завершая их, но удивить Алиссона ему не удалось.

В целом же вторая половина получилась немного рваной. Отчасти из-за того, что начались тактические шахматы и в бой были брошены резервы. Клопп отправил на острие Нуньеса, освежил центр Джонсом, а потом — к явному неудовольствию Салаха — сменил крылья атаки. Они стали совсем молодыми благодаря Эллиотту и 17-летнему шотландцу Доаку.

Мохамед Салах. Фото Reuters

И скорее эта перестройка пошла на пользу красным, хотя гол едва не родился на ровном месте — когда Нуньес не наказал Санчеса за ошибку. Ну а синим в компенсированное время едва не помогла скорость Мудрика, чей пас от линии поля успел накрыть защитник. Только в этих эпизодах было большее эмоций и воли случая, чем системы.

Седьмая подряд ничья этих команд по такой игре — верх справедливости и почти неизбежность. Но серьезных выводов от увиденного на «Стэмфорд Бридж» делать не стоит. «Челси» и «Ливерпуль» показали определенный потенциал для роста, однако пока обе команды выглядят сыровато. На дистанции все, естественно, может кардинально измениться, и попадание в лигочемпионскую четверку будут воспринимать как должное. Однако на данный момент бороться с системно выстроенными «Ман Сити» и «Арсеналом» будет нелегко.