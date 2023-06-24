Испанские тренеры захватили АПЛ. Второй сезон подряд их будет больше всего в лиге

Им доверились сразу пять клубов.

Новым главным тренером «Борнмута» на днях стал Андони Ираола, который сменил на этом посту Гэри О'Нила. 40-летний баск — один из самых талантливых испанских тренеров новой волны, который здорово проявил себя в «Райо Вальекано»: поднял клуб из пригорода Мадрида в примеру и занимал там с ним 12-е и 11-е места, обладая одними из самых скромных составов и бюджетов в лиге. Более того, «Райо» добивался результата не в «автобусном» стиле, а показывая динамичный агрессивный футбол — по показателю PPDA (интенсивность прессинга) команда дважды подряд занимала третье место.

В принципе, это вполне рядовая новость, если только вы не следите внимательно за АПЛ или не являетесь болельщиком «Борнмута». Однако факт назначения Ираолы обращает на себя внимание по другой причине — он фиксирует, как кажется, довольно важный и любопытный тренд: баск, который провел более 500 матчей за «Атлетик» из Бильбао, стал уже пятым испанским тренером в премьер-лиге. Другими словами, четверть (!) всех клубов АПЛ возглавляют представители этой страны.

Напомним, что помимо Ираолы это Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Микель Артета («Арсенал»), Унаи Эмери («Астон Вилла») и Хулен Лопетеги («Вулверхэмптон»). А ведь в Бирмингем к Эмери подъехал еще и легендарный спортивный директор Рамон Мончи из «Севильи». В принципе, вполне можно говорить об испанском нашествии.

Андони Ираола. Фото AFP

У каждого из них свой путь и своя история, а Ираоле еще только предстоит показать себя, но испанцев в Англии объединяет одно важное обстоятельство: по итогам сезона-2022/23 все они успешны. Разумеется, в будущем все может измениться, но сейчас:

— Лопетеги принял «Вулвз» после паузы на ЧМ-2022, когда команда шла на последнем месте, но в итоге поднял команду на 13-е место;

— Эмери возглавил находившуюся после отставки Стивена Джеррарда в разобранном состоянии «Астон Виллу» и вывел любимую команду принца Уильяма в еврокубки (7-е место и Лига конференций);

— Артета не довел «Арсенал» до титула, но прогресс «канониров» под его руководством очевиден;

— Гвардиола. «Сити». Требл и команда-династия.

Справедливости ради нужно сказать, что был еще Рубен Сельес, который заканчивал сезон с вылетевшим «Саутгемптоном», но там команда вошла в пике еще до него, а сам он был третьим тренером «святых» за полгода. Так что и нынешние пять испанцев — это не рекорд, а лишь повторение прошлогоднего достижения. Впрочем, шанс еще есть, поскольку по-прежнему вакантен пост в «Кристал Пэлас». Но в любом случае, если не произойдет чего-то непредвиденного, испанских тренеров на старте сезона-2023/24 точно будет больше, чем английских.

Итак, зафиксируем: второй сезон подряд в АПЛ количественно будут доминировать испанские тренеры, и пока их работа была успешной.

По идее, дальше нужно много рассуждать про самобытную испанскую тренерскую школу и причины ее востребованности, но никакого отношения к реальности это не имеет. Гвардиола приехал в Англию семь лет назад уже в статусе суперзвезды и футбольного гуру. Артета почти всю игровую карьеру провел в АПЛ и тренировать начинал там же, будучи одним из помощников Пепа в «Сити». У Лопетеги просто правильный агент — он клиент компании Жорже Мендеша, который де-факто контролирует «Вулверхэмптон», собирая туда всех своих подопечных.То есть абсолютно разные истории.

Более того, если чуть отмотать назад, то два года назад, в сезоне-2021/22, в АПЛ доминировали немцы. Тогда в премьер-лиге одновременно работали Юрген Клопп, Томас Тухель, Ральф Рангник плюс австриец Ральф Хазенхюттль, являющийся тренерским продуктом системы «Ред Булл». Сейчас из них остался один Клопп. Еще годом ранее сезон-2020/21 заканчивало девять англичан — небывалая востребованность для местных специалистов. А вот ковидный чемпионат-2019/20, как и сейчас, был вполне себе пиренейским: его начинали Гвардиола, Эмери в «Арсенале» (по ходу сезона пришел Артета)и Хави Грасия в «Уотфорде» (по ходу сезона пришел Кике Санчес Флорес), плюс в какой-то момент одновременно работали три португальца — Нуну («Вулверхэмптон»), Жозе Моуринью («Тоттенхэм») и Марку Силва («Эвертон»).

То есть, как видим, никакой системы и долгосрочных трендов. И не будет ничего удивительного, если к концу будущего сезона из испанцев останется только Гвардиола.

Хосеп Гвардиола. Фото AFP

Но при всем при этом нынешняя ситуация во многом уникальна, потому что за последние 15 лет одновременно больше трех тренеров из одной страны (не считая англичан, разумеется) в АПЛ работало считаное число раз. Про прошлый год с пятью испанцами уже говорилось, а, кроме этого, были еще:

— 4 испанца в сезоне-2018/19 — Гвардиола, Эмери, Грасия и Рафа Бенитес;

— 6 шотландцев в сезоне-2011/12 — Алекс Фергюсон, Дэвид Мойес, Кенни Далглиш, Алекс Маклиш, Пол Ламберт и Стив Кин;

— 4 шотландца в сезоне-2010/11 — Фергюсон, Мойес, Далглиш и Маклиш.

Но шотландцев все же вполне можно считать продуктом британской тренерской школы. И если исключить их, то получится, что у испанцев правда есть какая-то магия, позволяющая им быть столь востребованными в Англии.