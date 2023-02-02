Игорь Корнеев: «100 миллионов за Мудрика — это безумие. «Челси» просто красиво развели, используя интерес «Арсенала»

Очередной герой авторской рубрики «СЭ» 15 к 1 — бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива», экс-руководитель селекционного отдела «Монако».

1 — Последняя футбольная новость, которая вас поразила?

— Отъезд Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию. Удивил не только сам факт перехода в «Аль-Наср», но и космическая зарплата — 200 миллионов евро в год!

2 — Ваша первая мысль, когда узнали, что «Челси» согласился заплатить за полузащитника «Шахтера» Михаила Мудрика 100 миллионов евро с учетом всех бонусов? «Мир сошел с ума»?

— С одной стороны, это действительно какое-то безумие. Ведь Мудрик даже близко таких денег не стоит! А с другой... Вспомните Дембеле, который обошелся «Барселоне» в 105 миллионов. Минувшим летом «Манчестер Юнайтед» отдал за Антони 100 миллионов. Чуть раньше за Санчо — 85. «Сити» взял Грилиша за 117 миллионов, а сейчас на флажке тот же «Челси» Энцо Фернандеса — за 121 миллион! Да о чем говорить, если «Реал» покупает 16-летнего бразильца Эндрика за 70 миллионов?! Подобные трансферы наносят большой вред футболу. Они взрывают рынок, цены на игроков сразу взлетают до небес.

3 — Объективная цена Мудрика?

— Учитывая, что «Шахтер» умеет хорошо продавать своих игроков, — миллионов сорок. Ну пятьдесят. Не более. Тодда Боули, нового хозяина лондонского клуба, просто красиво развели, используя интерес «Арсенала». Посмотрите на трансферную политику «Челси» в этом сезоне. Кроме недоумения, она ничего не вызывает. Сейчас для футбольных дельцов Боули — как горячий пирожок!

4 — Давайте пофантазируем. Вы руководите богатым клубом и можете приобрести любого игрока за 100 миллионов евро. Кого выбираете?

— Я бы никого не стал брать за такие деньги. Исключение — Мбаппе. Или Месси с Криштиану Роналду — если бы были лет на десять моложе.

Когда работал в «Монако», мы купили Тчуамени за 18 миллионов евро. Через два с половиной года его продали в «Реал» за 80 миллионов. Советовал я «Монако» и Беллингема, который в тот момент стоил в районе 18-20 миллионов. А Фати мы вообще могли подписать бесплатно. Не срослось. Еще в свое время я предлагал «Челси» Альфонсо Дэвиса за 4 миллиона, а «Зениту» Луиса Диаса за 6 миллионов... Я к чему? Сейчас все они оцениваются как раз в 100 миллионов евро. Можно и других игроков в этот список включить. Но в целом, исходя из статистики, 99 процентов сверхкрупных трансферов себя не оправдывают и не отбиваются.

Александр Головин. Фото Global Look Press

5 — В истории нашего футбола самый дорогой — Александр Головин. В 2018-м он обошелся «Монако» в 30 миллионов евро. Сегодня в России есть футболисты, которые стоят больше?

— Ну что вы! Думаю, трансферный рекорд Головина будет перебит еще нескоро.

6 — Головин в «Монако» уже пятый год. Как считаете — прогрессирует?

— Александр — суперталантливый футболист. К сожалению, ему не хватает времени вкладывать в себя индивидуально. Видимо, другие приоритеты. Он должен тщательнее заботиться о своем теле, в первую очередь — во избежание травм. В плане мотивации тоже есть над чем работать.

7 — Полузащитника Дениса Макарова, которого полтора года назад «Динамо» выкупило у «Рубина» за 9 миллионов евро, Роман Орещук назвал самым переоцененным игроком премьер-лиги. Кто для вас самый переоцененный в РПЛ?

— По соотношению «цена — качество» — Марадишвили и Тикнизян, за которых летом 2021-го «Локомотив» заплатил неадекватные деньги (по данным «СЭ» — 7 миллионов евро и 5 миллионов соответственно). ЦСКА тогда сорвал джекпот!

8 — Последний случай, когда вы смотрели на футболиста и не могли понять, как он оказался в «Зените»?

— В последнее время «Зенит» допускает мало ошибок на трансферном рынке. С недоумением воспринял разве что приобретение Адамова, Мантуана и Ду Кейроса.

Адамов вообще не игрок уровня «Зенита»! Не понимаю, как эта сделка была утверждена. Мантуан — неплохой полузащитник, но не из тех, кто способен делать разницу. В отличие от Вендела, Малкома, Клаудиньо, Барриоса и Дугласа Сантоса. Что касается Ду Кейроса, который переедет в Петербург летом, то таких футболистов, на мой взгляд, и в России достаточно. У него даже близко нет тех качеств, за счет которых он мог бы заменить Вендела, если тот решит покинуть «Зенит».

Арсен Адамов и Дмитрий Чистяков. Александр Федоров, Фото «СЭ»

9 — За какой командой в РПЛ вам в этом сезоне особенно интересно наблюдать?

— За «Оренбургом». Это пример, как должен функционировать клуб. Правильно выбранная стратегия, грамотный спортивный директор и великолепный тренер, который ставит смелый и яркий футбол. Все работают в одном направлении. Браво!

10 — Для Андрея Аршавина лучший тренер РПЛ по итогам первой половины сезона-2022/23 — Марцел Личка. Согласны?

— Да. Личка — украшение нашего чемпионата. Правда, не стоит забывать о поддержке, которую чех имеет со стороны президента клуба Василия Еремякина и спортивного директора Дмитрия Андреева. Только при таком балансе можно добиться результата.

Ну и конечно, нельзя не отметить Гильермо Абаскаля, который сразу поднял «Спартак» на второе место. Симпатичный футбол, хорошая тактическая подготовка. Играют быстро, вертикально, не боятся высоко прессинговать. Чувствуется, сейчас в команде прекрасная атмосфера. В этом тоже огромная заслуга тренерского штаба.

Пожалуй, единственное, что настораживает, — ситуация с Промесом, который пропустит два сбора, и неизвестно, в каком состоянии подойдет к первым официальным матчам.

11 — ЦСКА — клуб для вас не чужой. Какие позиции надо ему усилить, чтобы вернуться в чемпионскую гонку?

— Прежде всего необходим центрфорвард. Забивной, разноплановый, который мог бы и сыграть в паре с Чаловым, и исполнить роль выдвинутого на острие «столба». Плюс нужен скоростной вингер, быстрый игрок в центр обороны и правый защитник сильнее Гайича.

В целом мне нравится, как работает Владимир Федотов. Главная проблема ЦСКА — реализация моментов. А все потому, что в атаке не хватает скорости и ярких индивидуальных действий. Кроме Карраскаля, нет впереди человека, способного обыграть один в один.

Адольфо Гайч. Александр Федоров, Фото «СЭ»

12 — Об аргентинце Гайче, который на правах аренды перешел в «Верону», вы невысокого мнения. Об Антоне Заболотном и чилийце Мендесе — тоже. Объясните, в чем их минусы.

— Гайч совершенно не вписывается в тот футбол, который выстраивает в ЦСКА Федотов. Классический форвард таранного типа, не слишком техничный, прямолинейный. Нет в его игре тонкости, изюминки, не может сам создать момент. Вдобавок хромает реализация. Заболотный — клон Гайча, только с российским паспортом.

Теперь о хавбеке из Чили. Летом ЦСКА взял двух иностранцев в середину поля. Серб Зделар — качественное усиление. Он лидер и организатор игры, спокойно раздает пасы на 40 метров. А вот у Мендеса отсутствует элемент риска, все его действия предсказуемы, он не делает разницы! Таких футболистов можно найти и в России.

13 — Какая книжка у вас сейчас открыта?

— «Номер 1» Игоря Манна. Очень познавательно. В последнее время предпочитаю не художественную литературу, а книги по саморазвитию. Еще активно учу французский. Это будет мой пятый язык. После русского, английского, испанского и голландского.

14 — Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— Да! У Жеглова были благие цели. А для этого все средства хороши.

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Долго ждать. Холод. И балаболов.