Кошмарный сезон «Ливерпуля» — Клопп говорит о вылете из чемпионской гонки. Все дело в проклятии?

Что происходит с великой командой.

После восьми сыгранных матчей «Ливерпуль» занимает 10-е место в АПЛ. Четыре ничьих, два поражения и всего две победы — вот результаты команды, которая в прошлом сезоне до последнего тура боролась за чемпионство и претендовала на квадрупл. Поражение 2:3 от «Арсенала» на «Эмирейтс» лишний раз подчеркнуло — в этом чемпионате Англии акценты сильно сместились.

Многие болельщики начали говорить о знаменитом «проклятии 7-го сезона Клоппа». Юрген впервые в истории вывел родной «Майнц» в бундеслигу, но на седьмой год работы вылетел обратно. С «Боруссией» была похожая история — после двух подряд побед в чемпионате и финала Лиги чемпионов на седьмой год при Клоппе Дортмунд посыпался и занял седьмое место, подведя черту под работой в Германии.

Нынешний сезон — седьмой для Клоппа в «Ливерпуле», и пока все в нем складывается очень скверно. После поражения от «Арсенала» Юрген даже заявил, что его команда выбыла из чемпионской гонки. Давайте попробуем разобраться, реально ли все дело в мистике или спад «Ливерпуля» — объективное следствие сложившихся обстоятельств.

Садио Мане. Фото Global Look Press

Проблема 1. Уход Мане

Фишкой клопповского «Ливерпуля» на зрелых стадиях была великолепная атакующая тройка. Салах и Мане стимулировали друг друга к прогрессу заочной конкуренцией в бомбардирской гонке, а Фирмино старательно подыгрывал им и брал на себя работу в центре поля. Когда бразилец начал сдавать, подъехали Диогу Жота и Луис Диас — не такие крутые, зато разноплановые качественные футболисты. Клопп проводил ротацию, но ярчайшая игра Салаха и Мане на длительной дистанции обеспечивала «Ливерпулю» стабильный набор очков — закрыть одного из них у оппонентов иногда получалось, перекрыть кислород одновременно обоим не выходило ни у кого.

Этим летом Садио Мане перебрался в «Баварию» в поисках новых впечатлений. «Ливерпуль» не стал экономить на замене и за 75 миллионов евро выписал из «Бенфики» Дарвина Нуньеса. В теории это был неплохой выбор — уругваец такой же энергичный и нацеленный на ворота, может закрыть две позиции в атаке и умеет работать в прессинге. Но на деле всплыли другие проблемы — уже во втором матче за «Ливерпуль» Дарвин получил идиотскую красную карточку и схлопотал дисквалификацию на три игры. В этом — вся сырость Нуньеса, пока забившего всего три гола за новую команду. Недавно он признался, что не понимает ничего из того, что говорит Клопп. Следовательно, есть проблемы не только с игровой, но и бытовой адаптацией. Сверкнет ли Дарвин спустя время — вопрос открытый, но пока заменить Мане ему точно не удается.

«Думаю, он сам внушил себе, что находится под давлением, или что-то в этом роде, — говорит Клопп. — Ему нужно успокоиться. Он двигается по полю незаурядно, если бы вы видели его реализацию на тренировках, то подумали бы: «О боже!» Но во время матчей он немного спешит, ему просто нужно быть поспокойнее в таких эпизодах и использовать свое умение по полной. Больше ничего менять не нужно».

Косвенным образом отсутствие Садио повлияло и на Салаха — пока на его счету 5 голов и 4 ассиста в 12 играх сезона. Неплохая статистика для обычного футболиста, но очень слабая — для игрока уровня Мохамеда. Фирмино, Жота и Диас не в состоянии гарантировать голы в каждом матче с любым соперником, отсюда — сложности c реализацией преимущества. К примеру, «Ливерпуль» — второй после «Ман Сити» в этом сезоне по числу ударов по воротам и всего четвертый по ударам в створ.

Алекс Окслейд-Чемберлен. Фото Global Look Press

Проблема 2. Травмы

«Неделя была сумасшедшей. Я пережил много всего, но последние события вселяют ощущение, будто в нашем доме побывала ведьма. Каждый день кто-то выбывал из состава по самым безумным причинам», — говорил Юрген Клопп в августе.

Прямо сейчас у «Ливерпуля» травмированы сразу три полузащитника — Джонс, Кейта и Окслейд-Чемберлен. До них на продолжительные сроки выбывали Конате, Матип, Жота, Фабиньо, Робертсон и Тьяго. На матч с «Манчестер Юнайтед» Клопп смог заявить всего 14 футболистов. Да о чем говорить, если даже в последней игре с «Арсеналом» «Ливерпуль» умудрился разом лишиться двух игроков старта — Диаса и Александра-Арнольда.

Похоже на то, что желание Клоппа играть на дистанции короткой обоймой сказалось на функциональном состоянии игроков. Прошлым летом проводился чемпионат Европы, за ним — короткая предсезонка и теперь — гипернасыщенный график из-за зимнего чемпионата мира. Вероятно, лидеры «Ливерпуля» просто не выдерживают нагрузок при игре в таком темпе. Не забываем, что мерсисайдцы делают ставку на прессинг и активную работу без мяча, что еще больше увеличивает риск повреждений.

Проблема 3. Беда в центре поля

Если сейчас вы откроете раздел новостей по тегу «Ливерпуль», то увидите, что в последние месяцы регулярно появляются слухи о том, что клуб собирается подписать центрального полузащитника и со многими уже стартовали переговоры. Беллингем, Милинкович-Савич, Тилеманс, Брозович — всех их в той или иной степени связывают с возможным трансфером на «Энфилд».

И тут тоже есть косвенная вина Клоппа. Летом он говорил, что нет необходимости подписывать еще одного центрального полузащитника, учитывая наличие в составе перспективных Джонса, Эллиотта и Карвалью. Но уже под самый конец трансферного окна в «Ливерпуле» осознали ошибку — молодые не тянули в роли игроков старта, а ветеранов захлестнула эпидемия травм. Дошло до того, что регулярно появляться на поле начал 36-летний Джеймс Милнер. Красные пытались заткнуть дыру за счет аренды у «Ювентуса» Артура Мело, но быстро стало понятно, что он не соответствует уровню основы и также имеет проблемы со здоровьем.

Пока что приоритетной целью «Ливерпуля» называют Джуда Беллингема из «Боруссии» Д. Но в Дортмунде не собираются расставаться с одним из лидеров и вице-капитаном раньше лета 2023-го, а усиливать центр поля Клоппу нужно как можно скорее. Так что, вероятно, уже зимой «Ливерпуль» наконец-то вложится в серьезного полузащитника.

Мохамед Салах. Фото Reuters

Вывод

Давайте по касательной затронем и вопрос мотивации. Понятно, что эта мысль — скорее предположение, но все же нельзя упускать тот факт, что несколько лет подряд «Ливерпуль» играет в максимальном темпе с нацеленностью на результат во всех турнирах. Вспомните прошлый сезон — до последних недель «Ливерпуль» боролся за победы везде, где участвовал, но проиграл в финале Лиги чемпионов и уступил золото АПЛ в последнем туре. Такой темп работы и концентрации выхолащивает даже самых крутых звезд. А отсутствие вменяемой ротации лишь усугубляет проблемы.

Возможно, «Ливерпулю» нужно просто взять время на перезагрузку. Клопп не заслужит увольнения даже в том случае, если до конца сезона будет бороться за выживание в АПЛ. Так сложилось, что на команду рухнул целый ворох проблем, которые разгрести здесь и сейчас попросту нереально. Ну а Клоппу и «Ливерпулю» больше ничего не остается, как стиснуть зубы и пройти сквозь этот проклятый сезон.