«Сити» уничтожил «Юнайтед» в дерби. Команды забили девять голов, у Холанна и Фодена — по хет-трику

Совершенно безумная игра на «Этихад».

С тех пор как «Манчестер Сити» в 2016 году возглавил Пеп Гвардиола, дерби с «Юнайтед» складывались по-разному с точки зрения стиля. Жозе Моуринью предпочитал «парковать автобус», ну а впереди рассчитывать на индивидуальное мастерство ребят вроде Поля Погба — шансы будут и они зарешают. Уле Гуннар Сульшер был куда более тонок, прекрасно подстраиваясь под соперника в каждом конкретном дерби. Про Ральфа Рангника сказать особо нечего. Но общее было одно — пусть иногда «Юнайтед» и побеждал, но с позиции силы всегда играл именно «Сити», давно выйдя из образа «маленьких шумных соседей», который после перехода Карлоса Тевеса навесил на них сэр Алекс Фергюсон.

С этой точки зрения соперничество Гвардиолы и Эрика тен Хага, который, когда Пеп тренировал «Баварию», возглавлял там вторую команду, представлялось любопытным. Все же схожесть стиля и философии очевидна. Правда, складывалось ощущение, что после пары болезненных поражений на старте голландец плюнул и откатил «МЮ» к базовым настройкам времен Сульшера. Во всяком случае, игры с «Лестером» и «Арсеналом», пусть и победные, оставляли именно такое впечатление.

Но после дерби с «Сити» говорить о каких-либо философии или настройках не приходится, потому что «Юнайтед» был попросту растоптан. Когда ты получаешь четыре гола за первый тайм и все это совершенно по делу, а не чудовищно неудачное стечение обстоятельств, любые рассуждения бессмысленны.

Эрлинг Холанн (справа). Фото Reuters

Гвардиола попросту разобрал «МЮ» на запчасти. Так профессор биологии препарирует лягушку. С первых минут «Сити» целенаправленно бил по правому флангу обороны соперника, где полностью провалился Диогу Далот, которому совершенно не помогал Антони. А приходившие страховать эту зону опорные хавбеки Скотт Мактоминай и Кристиан Эриксен не могли разобраться, что им делать с элементарными забеганиями за спину от Бернарду Силвы.

За первые 20 минут «Сити» сконструировал три одинаковые атаки с последующими передачами португальца в центр. Все — абсолютно голевые, пусть мяч влетел в сетку только однажды.

Первый гол Эрлинга Холанна, забитый им после углового, показателен не только тем, что норвежец в очередной раз продемонстрировал, что сейчас лучше всех в мире открывается в штрафной и уходит от опеки. Куда важнее, что этот угловой был заработан после атаки, в которой игроки «Сити» нанесли пять (!) ударов подряд в течение десятка секунд.

А дальше была порка, но тоже показательная. Вот футболисты «Юнайтед» вроде бы зажали соперника на чужой половине у линии поля боковым прессингом. Но игроки «Сити» спокойно из-под него выходят — и Эриксен, оставшийся один в центральном круге против двух несущихся на него соперников, только в отчаянии всплескивает руками. Остановить группу атаки «МС», когда они на скорости и пространстве, почти нереально. Получите 3:0, а потом в почти такой же ситуации и 4:0.

Холанн и Фил Фоден в итоге оформили по хет-трику — уже это делает это дерби уникальным и историческим. Норвежец забил три в третьем (!) домашнем матче подряд — первым в истории АПЛ добившись такого результата. Сидевший на трибуне папа Альф-Инге радовался не меньше сына.

Что объяснимо, ведь с ним связан один из самых памятных моментов в истории дерби Манчестера. Однажды капитан «МЮ» Рой Кин сильно обиделся на Холанна-старшего, который обвинил его в симуляции. В ближайшем дерби неистовый ирландец умышленно сломал норвежцу ногу в жестоком подкате, о чем потом спокойно рассказал — мол, он хотел, чтобы соперник почувствовал и понял, что такое настоящая боль. Теперь Холанн-старший точно может чувствовать себя отомщенным.

Гол Фила Фодена. Фото Reuters

И даже в какой-то степени жаль, что в самом конце «МЮ» превратил счет 1:6 в 3:6, не дав всем вспомнить дерби осенью 2011-го, когда «Сити» выиграл как раз 6:1, а Марио Балоттелли показал всем футболку с надписью «Почему всегда я?» — кадр вошел в историю.