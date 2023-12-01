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Сегодня, 20:00

Евро 2024: время начала и где смотреть трансляцию жеребьевки чемпионата Европы

Жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы по футболу 2024 пройдет 2 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Трофей чемпионата Европы по футболу.
Фото AFP
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Жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы по футболу 2024 пройдет в Эльбской филармонии в Гамбурге (Германия) 2 декабря и начнется в 20.00 по московскому времени.

Жеребьевка в прямом эфире будет доступна на сайте UEFA.com и в официальном приложении UEFA EURO 2024. На территории России церемонию будет транслировать телеканал «Матч! Футбол 2». Начнется эфир в 20.00 мск.

Финальная стадия чемпионата Европы по футболу 2024 пройдет в период с 14 по 14 июля 2024-го в 10 городах Германии: Берлине, Гамбурге, Гельзенкирхене, Дортмунде, Дюссельдорфе, Кельне, Лейпциге, Мюнхене, Франкфурте и Штутгарте.

Чемпионат Европы по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Чемпионат Европы по футболу
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