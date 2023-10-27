Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Команды
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

27 октября, 17:13

Гаджиев оценил целесообразность подачи Россией заявки на проведение Евро-2036 или Евро-2040

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев, ныне занимающий должность президента «Динамо» из Махачкалы, прокомментировал инициативу РФС подать заявку на организацию чемпионата Европы по футболу в 2036 или 2040 году.

«Думаю, что это целесообразно. Мировые и европейские чемпионаты пользуются все большей популярностью. За матчами в этих турнирах следят по 3-4 миллиарда людей во всем мире. Эти мероприятия достаточно выгодны и экономически. Заявку на организацию такого турнира нужно подавать заблаговременно, поскольку желающих с каждым разом становится все больше. Если лет 40 назад на проведение таких форумов претендовала всего пара стран, то сейчас их количество заметно выше. А проходят подобные события лишь раз в четыре года. Жить только сегодняшним днем нельзя. Нужно рассматривать и такие возможности. А международная ситуация может коренным образом измениться», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что Россия готова подать заявку на проведение чемпионата Европы в 2036 или 2040 году.

Евро-2028 пройдет в Ирландии и Великобритании, а чемпионат Европы-2032 — в Италии и Турции.

В 2018 году Россия проводила чемпионат мира, а в 2021 году принимала несколько матчей Евро-2020.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11253188-gadzhiev-ocenil-celesoobraznost-podachi-rossiej-zayavki-na-provedenie-evro-2036-ili-evro-2040.html
Футбол
РФС
Гаджи Гаджиев
УЕФА
Чемпионат Европы по футболу
6
0
Читайте также
Форвард «Оттавы» Пинто дисквалифицирован на 41 матч НХЛ за ставки
В панике вокруг «олимпийских клопов» обвинили Россию. Есть ли для этого основания?
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер «Тулузы» — о разгроме от «Ливерпуля»: «Это был хороший урок на будущее»

Гаджиев считает, что у России есть шансы на проведение ЧЕ по футболу