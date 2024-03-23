Сборная Грузии сыграет с Грецией в рамках финала стыковых матчей чемпионата Европы-2024 во вторник, 26 марта. Встреча пройдет на стадионе «стадион Бориса Пайчадзе» в Тбилиси, Грузия. Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

Следить за ключевыми моментами игры можно в матч-центре «СЭ». Прямую трансляцию в России официально не покажут. Трансляции матчей плей-офф Лиги наций не значатся в программе каналов холдинга «Матч», который с сентября три месяца показывал игры отборочного турнира Евро-2024.

Ранее игры цикла можно было смотреть в онлайн-кинотеатре «Окко Спорт». О ситуации с правами вы могли прочитать в нашем материале.

В пути С Грузия выиграла у Люксембурга (2:1), а Греция разгромила Казахстан (5:0). Победитель противостояния Грузия — Греция обеспечит себе участие в чемпионате Европы-2024.

Евро-2024: состав групп и расписание матчей, формат и даты плей-офф