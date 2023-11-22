Люка Эрнандез: «Мы не идеальная команда, иначе бы сборная Франции выиграла все матчи»

Защитник сборной Франции Люка Эрнандез прокомментировал ничью с Грецией (2:2) в матче отборочного турнира Евро-2024.

«Сегодня команда провела хороший матч. У нас было фантастическое путешествие. Не знаю, сильнее ли мы, чем на чемпионате мира, но желания у нас очень много. У нас отличный состав, и я надеюсь, что мы добьемся хороших результатов. После этого придется многое исправить. Мы не идеальная команда, иначе бы выиграли все матчи. Но у нас был очень хороший год. Пришло время подумать о наших клубах, которые ждут важные матчи, прежде чем собраться вновь в марте», — цитирует L'Equipe Эрнандеза.

Сборная Франции с 7-ю победами и 1 ничьей финишировала на первой строчке в группе и вышла в финальную стадию Евро-2024.