В какой группе сыграет сборная Грузии на Евро-2024

Грузия сыграет в финальной части Евро-2024 в группе F с Турцией, Португалией и Чехией

В ночь со вторника на среду, 27 марта, станут известны все участники чемпионата Европы по футболу. 20 из 24 участников были определены по итогам отборочного турнира. Еще три сборные квалифицируются через стыковые матчи Лиги наций.

Победитель пути C плей-офф Грузия сыграет в финальной части Евро-2024 в группе F с Турцией, Португалией и Чехией.

Группа F:

Турция, Грузия, Португалия, Чехия

Полный состав групп финального турнира Евро доступен в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Евро-2024 пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В матче открытия немцы сыграют со сборной Шотландии, встреча состоится в Мюнхене. Финал турнира пройдет в Берлине.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. В финале итальянцы обыграли Англию (1:1, пенальти 3:2).

Евро-2024: состав групп и расписание матчей, формат и даты плей-офф