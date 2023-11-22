Газзаев: «Выход сборной Турции на Евро-2024 далеко не случайность»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал выход сборной Турции в финальную часть чемпионата Европы 2024 года.

«Турецкий футбол стал довольно интересным, это можно сказать по матчам их национального чемпионата, в котором играют команды вроде «Галатасарая», «Фенербахче» и «Бешикташа». Эти клубы регулярно участвуют в ведущих европейских турнирах, и к ним приезжает достаточное количество сильных легионеров. Выход их сборной из группы далеко не случайность. К тому же в товарищеском матче ими была обыграна Германия, которая всегда является непростым соперником. Турция тоже поедет на чемпионат Европы, чтобы побороться за самые высокие места», — приводит слова Газзаева RT.

Сборная Турции заняла первое место в группе D, набрав 17 очков.