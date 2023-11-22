Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Команды
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 21:56

Газзаев: «Выход сборной Турции на Евро-2024 далеко не случайность»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал выход сборной Турции в финальную часть чемпионата Европы 2024 года.

«Турецкий футбол стал довольно интересным, это можно сказать по матчам их национального чемпионата, в котором играют команды вроде «Галатасарая», «Фенербахче» и «Бешикташа». Эти клубы регулярно участвуют в ведущих европейских турнирах, и к ним приезжает достаточное количество сильных легионеров. Выход их сборной из группы далеко не случайность. К тому же в товарищеском матче ими была обыграна Германия, которая всегда является непростым соперником. Турция тоже поедет на чемпионат Европы, чтобы побороться за самые высокие места», — приводит слова Газзаева RT.

Сборная Турции заняла первое место в группе D, набрав 17 очков.

Футболисты сборной Хорватии. Хорватия едет на Евро, отправив Уэльс в стыки. Франция не смогла пройти год без потерь

Источник: RT
Сборная Турции по футболу
Валерий Газзаев
1
Обсудить
Читайте также
Петросян чаще других фигуристов проверяли в РУСАДА на допинг в 2023 году
«Верх лицемерия и цинизма». Россия обвинила Томаса Баха в дискриминации с трибуны ООН
Медведев опубликовал анекдот о российском танке в Финляндии
Первая группа батальона из бывших пленных ВСУ выехала на боевое задание
Юрист назвал основания для отказа в выдаче денег со вкладов
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области нашли похищенную гумпомощь
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Салуквадзе: «Грузия может попасть на Евро-2024, Люксембург надо побеждать 100 процентов»

Пименов похвалил Адиева за работу со сборной Казахстана