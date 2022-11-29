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Сегодня, 15:30

«Было выпито 7 миллионов литров пива». Как Лондон погряз в мусоре и моче

Валентина Глазко
Корреспондент
Замусоренные улицы Лондона.
Фото Getty Images
Фанаты на улицах Лондона.
Фото Global Look Press
Фанаты на улицах Лондона.
Фото Global Look Press
Фанаты на улицах Лондона.
Фото Global Look Press
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Вспоминаем жестокую бойню в столице Великобритании у стадиона «Уэмбли».

27 ноября в Брюсселе произошли беспорядки, в ходе которых хулиганы подожгли мусорные баки, разбили автомобили и разрушили городское оформление. Серия инцидентов произошла после поражения Бельгии от Марокко на ЧМ-2022 в Катаре (0:2) и охватила центр бельгийской столицы, где проживает много выходцев из африканской страны. В результате столкновения футбольных фанатов и полиции были применены водометы и слезоточивый газ.

Беспорядки в&nbsp;Брюсселе. Появились кадры последствий погромов в Брюсселе после матча ЧМ-2022 Бельгия — Марокко

Это не единственный случай в истории футбольных турниров, когда фанаты вели себя неподобающим образом, устраивая дебоши.

Финал Евро-2020 проходил 11 июля 2021 года на стадионе «Уэмбли», которому тоже досталось от неадекватных фанатов. Ломались турникеты, кто-то пытался попасть без билета. На самой арене не обошлось без драк. Стюарды и полиция пытались остановить потасовки, но безрезультатно, так как были в меньшинстве. Однако на улицах ситуация была еще хуже.

За несколько часов до решающего матча чемпионата Европы в 2020 году столица Великобритании оказалась вся в осколках стекла от бутылок и большом количестве мусора.

Фанаты на улицах Лондона. Фото Global Look Press
Фанаты на улицах Лондона.
Фото Global Look Press

Гулять по улицам было просто опасно, летали бутылки и банки из-под пива, а выпившие болельщики вели себя асоциально. Целые районы Лондона утопали в разлитом пиве и моче. Местные пабы продали около 7 миллионов литров пива в вечер финала Евро-2020, писало издание The Guardian.

Англичане не боялись употреблять запрещенные вещества прямо на глазах у сотрудников полиции.

На Трафальгарской площади осквернили памятник Карлу I, надев на голову статуи дорожный конус. Полиция и власти предпринимали попытки разогнать толпу, но это было безуспешно. Движение на дорогах было парализовано.

С приближением стартового свистка людей становилось меньше, кто-то отправился смотреть футбол в местные бары и выделенные фан-зоны, а кто-то оставался лежать на дороге.

Фанаты на улицах Лондона. Фото Global Look Press
Фанаты на улицах Лондона.
Фото Global Look Press

В основное время матча не удалось выявить победителя (1:1), в серии пенальти удача была на стороне Италии (3:2).

Однако как только встреча завершилась, Лондон погрузился в тишину. Можно было услышать счастливые крики итальянских фанатов: «It's coming Rome!»

Правда, еще один дебош все-таки произошел. У площади Пикадилли начали собираться болельщики сборной Италии, которые набрались смелости выйти на улицу Лондона. Празднование было скромнее, хоть и громким. Они запускали фаеры, использовали дуделки и бубны.

Однако нетрезвым англичанам не понравился праздник с флагами чужой страны, местные собирались на площади, представителей разных стран разделял конвой из полиции. Празднование продолжилось.

Благодаря блюстителям порядка до массовой потасовки и рукоприкладства дело не дошло. Все закончилось словесными перепалками.

Фанаты на улицах Лондона. Фото Global Look Press
Фанаты на улицах Лондона.
Фото Global Look Press

За весь вечер 19 сотрудников полиции были ранены, и арестовано более полусотни фанатов.

«Этим людям должно быть стыдно. Это не фанаты, это хулиганы. Всем пострадавшим коллегам желаем скорейшего выздоровления», — заявила Федерация сотрудников полиции Лондона.

УЕФА выступила с обращением по данному инциденту.

«Мы решительно осуждаем инциденты, произошедшие сегодня вечером у стадиона «Уэмбли». Нет места такому неприемлемому поведению на футбольных полях. Эти люди ставят в неловкое положение сборную Англии и всех истинных болельщиков, которые хотели насладиться одним из самых важных матчей в нашей истории», — сообщила пресс-служба УЕФА.

Когда все разошлись по домам, конфликт перешел в соцсети, травле подверглись афроамериканцы в составе сборной Англии Маркус Рэшфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо, которые неудачно пробили пенальти.

Этим даже заинтересовались местные власти.

«Нам известно о ряде оскорбительных и расистских комментариев в социальных сетях в адрес футболистов после финала Евро. Это злоупотребление абсолютно неприемлемо, оно недопустимо и будет расследовано», — говорилось в заявлении лондонской полиции.

Такое поведение болельщиков вызвало страх у местных жителей. Ведь по улицам и в машинах передвигаются пожилые люди и дети. Во-первых, это небезопасно. Во-вторых, это некрасиво.

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02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
П1 1.19 X 7.70 П2 18.0
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.25 X 6.90 П2 12.5
-
-
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.20 П2 3.10
-
-
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.20 X 4.40 П2 1.48
-
-
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.10 X 3.50 П2 2.02
-
-
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
-
-
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 6.40 X 4.50 П2 1.55
-
-
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.20 X 4.40 П2 1.48
-
-
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 4.70 X 4.30 П2 1.72
-
-
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 2.75 X 3.40 П2 2.70
-
-
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 3.60 X 3.50 П2 2.17
-
-
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 8.20 X 4.70 П2 1.45
-
-
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 23.0 X 11.0 П2 1.12
-
-
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 5.20 X 4.50 П2 1.63
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.30 X 3.90 П2 1.72
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 12.0 X 6.20 П2 1.28
-
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 		2 2
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М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		2 4 (3 + 1)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 4 (2 + 2)
Эннер Валенсия

Эннер Валенсия

Эквадор

 		2 3 (3 + 0)
Статистика / Гол+Пас
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