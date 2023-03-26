Память о геноциде, Семин на трибуне, классный дебют Тикнизяна и несбывшиеся надежды. Репортаж с матча Армения — Турция

Обозреватель «СЭ» — из Еревана.

Страна абрикосового цвета

Ереван — весь в белом. По всему чудному весеннему городу цветут абрикосовые деревья. Залюбуешься!

Время самих абрикосов придет позже. Этот фрукт — «автограф» Армении, символизирующий жизнь и мир. Ведь абрикосовые деревья не растут «дикарем», за ними надо ухаживать. А когда это возможно? Когда нормальная жизнь идет своим чередом.

Многие из вас ведь думают, что флаг страны — красно-сине-оранжевый? Так вот, не оранжевый, а абрикосовый. Армяне это подчеркивают и этим гордятся. Здесь можно сходить на дегустацию абрикосового вина и коньяка, заглянуть в ночной клуб на абрикос-шоу. Красный — цвет пролитой за многие века крови, синий — неба, которое и в эти мартовские дни большей частью было безоблачно. А абрикосовый — жизни. Ведь и «апрес» — «спасибо» по-армянски, — как мне объяснили, происходит от слова «живи».

Это удивительный край, где сочетаются огромная любовь к своей древней нации и самоирония. Вот тебе перечисляют имена мировых знаменитостей с армянскими корнями, вот рассказывают историю Алекса Манукяна, который придумал и запатентовал водопроводный смеситель; добавляют, что фен и даже банкомат тоже изобрели армяне. И тут же на ереванском Вернисаже подводят к магазинчику, где продают подставки под очки в виде... армянских носов. «У кого был самый колоритный армянский нос?» — строго спрашивают. Отвечаю: «У актера Фрунзика Мкртчяна!» — «Правильно. Найдите его!» Это оказывается несложно.

«А Шарля Азнавура?» — продавец усложняет задачу. С ней не справляюсь. Нос знаменитого французского певца армянского происхождения, в честь которого названа одна из самых милых площадей Еревана, оказывается прямым и тонким. Но есть нюанс. «Он переделал нос для Эдит Пиаф. Ей не нравилось, что его натуральный нос — с горбинкой...»

Фото Global Look Press

Указывают на холм с телевышкой. Просят посмотреть на горизонтальное здание чуть левее и охотно объясняют, что там — офис культового в советские времена армянского радио, о котором тогда были сочинены сотни анекдотов. Началось, сообщают, с того, что там якобы на самом деле сказали: «При капитализме человек эксплуатирует человека, а при социализме — наоборот». Но что-то мне сдается, что это — тоже анекдот, а не быль...

Каждый третий дом в центре — из красивейшего камня, розового туфа. Этим Ереван отличается от любого другого города в мире, который я видел. Подходишь к одному такому зданию — а на его фоне изваяние в виде... горы книг. Это — памятник Читателю. Садитесь на них — и он становится прижизненным памятником вам. Вы же читаете книги, надеюсь?

Идешь по центру города — и видишь, как деды увлеченно играют в шахматы. Оказывается, не только деды. В Армении шахматы преподаются в школах как обязательный урок с первого по четвертый класс. Я сразу вспоминаю академию «Краснодара». Ну, так кто по национальности владелец «быков» Сергей Галицкий? Так стоит ли этому совпадению удивляться?

Великий «Раздан» стал частью пейзажа. Там давно никто не играет

В 1921 году захватившие власть большевики во главе с Владимиром Лениным заключили сделку с Кемалем Ататюрком, в результате которой гора Арарат, вечная гордость и боль армянского народа, отошла к Турции. Изображение священной для армян горы вы можете увидеть и на гербе страны, и вообще везде, допустим, в музее большого творца Сергея Параджанова. На одном из его коллажей — не только сама величественная гора, которую видно из Еревана в хорошую погоду, но и колючая проволока перед ней, за которую не могут заходить армяне, и католикос, глава их церкви, со скорбным лицом.

В Ереване любят пересказывать историю — уж не знаю, апокриф это или быль, но звучит красиво, — как после включения Армении в СССР турки потребовали убрать Арарат с герба республики. Под тем предлогом, что он армянам больше не принадлежит. Но нарком иностранных дел Советского Союза Георгий Чичерин возразил: «Тогда вам нужно будет убрать с вашего флага полумесяц». — «Почему?» — «Потому что он вам тоже не принадлежит!».

Тема эта всплыла много десятилетий спустя и теперь уже была напрямую связана с футболом. Жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2010 впервые свела Армению с Турцией. Первой тогда руководил Серж Саргсян, второй — Абдуллах Гюль. Отношения между странами, прежде очень холодные, начали потихоньку налаживаться. Федерацией футбола Армении управлял близкий к Саргсяну человек, могущественный Рубен Айрапетян. Но тут в интересах дипломатии он послушал Саргсяна и временно убрал Арарат с герба федерации футбола, с которой сборная выходила на матчи с турками. Заменил его футбольным мячом.

Страна возмутилась — но политикам и чиновникам до того не было дела. Армяне дважды проиграли турецкой команде по 0:2, но куда унизительнее людям было от отсутствия Арарата на гербе. И теперь, когда у власти в стране и в футболе совсем другие люди, ни о какой «дисквалификации» культовой горы не было и речи.

Как известно, в честь Арарата назван и знаменитый коньячный завод, который в ночи светится призывными яркими огнями из моего окна в гостинице «Метрополь», где я поселился. Некоторое время назад завод купили французы, но оценив уникальные технологии, менять их не стали, отнеслись с уважением. А как не относиться, если Максим Горький, побывав в Ереване, вроде как изрек: «Подняться из подвалов коньячного завода «Арарат» труднее, чем взойти на гору Арарат»?

Из гостиничного окна кажется, будто завод «Арарат» — прямо рядом с легендарным стадионом «Раздан». На этом живописном 75-тысячнике «Арарат» футбольный в 1973-м (для меня, родившегося как раз в том году, это особая дата) единственный раз в истории под руководством Никиты Симоняна выигрывал чемпионат СССР, а заодно и Кубок, сделав золотой дубль. В финале с киевским «Динамо» дубль оформил Левон Иштоян, которого потом упомянули в «Мимино».

Сейчас он живет в Лос-Анджелесе. Три четверти армян мира — за границей, и сложилось так во многом из-за того самого геноцида, который связан со страной — соперником сборной Армении в субботнем матче... Большая армянская диаспора есть даже в Аргентине, откуда двое нынешних игроков сборной — «десятка» Лукас Зелараян и центрфорвард Норберто Бриаско-Балекян. Последний — ни много ни мало в «Бока Хуниорс», играет на «Бомбонере» и знает, что такое по-настоящему горячие болельщики.

А внук одного из игроков чемпионского «Арарата» Сергея Коваленко Александр — в самарских «Крыльях Советов». Хоть и дебютировал уже в сборной России, Армения надеется его все-таки заполучить — так же как Эдуарда Сперцяна, Хорена Байрамяна, а теперь — Наира Тикнизяна и Георгия Арутюняна. Не знаете последнего имени? О нем — ниже.

Увы, на «Раздане» давно никто не играет. В последнюю четверть века его открывали по большим праздникам. В 1999-м там выступали чемпионы мира французы во главе с Зинедином Зиданом и наполовину армянином Юрием Джоркаеффом. С десяток лет спустя на это поле выходили другие действующие чемпионы мира — итальянцы. И, кажется, все.

Устарела великая арена, пришла в аварийное состояние. Как же жаль. Теперь это лишь часть красивого пейзажа. А играет команда на также старом, только 15-тысячном, Республиканском стадионе имени Вазгена Саргсяна близко от центра Еревана, у подножия холма, на котором стоит телевышка. Но это, конечно, не «Раздан». И прямо в день матча с Турцией премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что, наконец, выделена земля под Ереваном под возведение нового национального стадиона. К его строительству приступят в следующем году. Давно пора.

На игру в Ереван приехали Семин и руководство «Краснодара»

И вот спустя 14 лет Армения с Турцией — снова в одной отборочной группе. УЕФА их не разводит, но турецким болельщикам приходить на матч в Ереване запретил. Что называется, во избежание. Впрочем, прямое авиасообщение между армянской столицей и Стамбулом сейчас существует (в отличие от наземного — там граница на замке), так что стопроцентных гарантий быть не могло. Разве что продажа билетов по паспортам. По любому, кроме турецкого — пожалуйста. Но разве это дает стопроцентную гарантию от перепродажи?

Впрочем, никаких инцидентов — кроме бросков пары посторонних предметов в сторону поля после второго гола в ворота хозяев — не случится. И после матча стадион будет расходиться не под недовольный гул, без какой-либо злобы — а, наоборот, под мощнейшее скандирование «Айастан, хутпур!». В советские времена все болельщики знали кричалку «Арарат», хутпур!" - но теперь она перешла с клуба на всю страну. «Айастан» по-армянски и есть Армения.

Кстати, Армения отправила в Турцию гуманитарную помощь после ужасного землетрясения в Хатае и других городах востока страны. Армяне знают, что это такое: в 1988 году был стерт с лица земли город Спитак, который восстанавливали всем Советским Союзом. Погибли тысячи людей, в том числе детей в школах и детских садах. Я проезжал это страшное место и видел камень — единственный, за какие-то секунды оставшийся от детского садика. Остальное превратилось в руины...

Впрочем, вернемся к футболу. И к армянским болельщикам, проявившим себя в субботу самым лучшим образом.

«Болельщики — это просто вау!» — выразит впечатление от их поддержки 18-летний защитник «Краснодара-2» Георгий Арутюнян, и это неудивительно: он в своей жизни еще такого не видел. Даст бог, увидит и намного большее.

А что значит для Армении матч с Турцией — поймут только армяне. В их столице есть музей геноцида. Во время экскурсии я спросил гида, какое сейчас отношение к туркам в стране, «отпустили» ли люди былой гнев спустя несколько поколений — эти ужасные события случились уже больше ста лет назад. Интеллигентная женщина средних лет ответила: «А вы сходите в музей геноцида и поймете. Моя прабабушка тогда спаслась чудом, иначе не было бы всей моей семьи и меня. Наверное, я еще недостаточно мудрая, чтобы, как солнце, светить всем одинаково. А вот многие молодые уже нормально общаются. Прошлое волнует их меньше».

Меня волновал футбол. И неповторимая атмосфера вокруг него. Интересно же! Такая же реакция, как выяснилось, была и у Юрия Семина. Маэстро вообще в последнее время легок на подъем — поездил по городам России для видеопроекта «Здесь был Палыч», слетал с Нобелем Арустамяном в Италию к Хвиче Кварацхелии и Алексею Миранчуку, а теперь — в Армению, где он не был аж с советских времен. Приехали и гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг с коммерческим директором, а также директором академии «быков» Арамом Фундукяном.

Билеты разлетелись в первые два дня продаж. Думаю, и «Раздан» легко бы заполнился, а стадион в пять раз меньше — и подавно. Когда я пришел туда за полтора часа до игры, он уже был на две трети полон. В том числе оказались заняты и все журналистские места — каких там, впрочем, всего один ряд. Многие коллеги сидели с обычными болельщиками, как и я. Моим соседом оказался ведущий телеграм-канала «Записки с Арарата» Арарат Мамбреян. Спасибо ему за массу полезной информации, которую я за эту пару часов получил.

Футбол, правда, пришлось смотреть своеобразно. Все ряды передо мной (да и мой тоже) регулярно вставали, так что и мне поневоле пришлось исполнять «ваньку-встаньку». Впрочем, и ложа прессы была вынуждена жить в том же режиме, поскольку, повторяю, это один ряд и он расположен прямо над болельщиками, даже не на возвышении. Старый все-таки стадион. И выходы из него такие же — прежде чем после матча журналистам удастся добраться до тренеров и футболистов, им приходится пробиваться сквозь толпу болельщиков и кордоны полиции. Сразу вспомнились наши 90-е — нулевые.

Петраков назвал Тикнизяна «эрудированным и воспитанным человеком»

В стартовом составе сборной Армении оказался и краснодарец Эдуард Сперцян (от титула «звезда», которым его после матча попыталась наградить одна журналистка, он категорически отказался), и локомотивец Наир Тикнизян, для которого этот матч стал первым за сборную Армении, и даже 18-летний центральный защитник «Краснодара-2» Георгий Арутюнян, который пока не провел ни одной тренировки с первой командой «быков». Только Хорен Байрамян из «Ростова» остался в запасе — его 40 минут на поле начнутся почти со старта второго тайма.

Тут интересно, что новый главный тренер сборной Армении — Александр Петраков, еще полгода назад возглавлявший сборную Украины. В связи с этим было особенно любопытно, как он отнесется к игрокам из РПЛ. На предматчевой пресс-конференции он подчеркнул, что приглашает игроков в сборную, потому что они — армяне, а не футболисты той или иной лиги. Состав показал, что это действительно так.

Я спросил у Петракова, собирается ли он после ухода из сборной многолетнего лидера Генриха Мхитаряна (ныне в свои 35 хорошо играющего за «Интер») строить команду вокруг 22-летнего Сперцяна. Тренер ответил:

— Если он будет лидером и станет тянуть команду за собой, мы, конечно, от этого не откажемся. Но выстраивать игру команды вокруг одного футболиста — не в моих принципах. Хочется, чтобы лидеров было несколько.

Спросил у Петракова и о личном впечатлении от общения с Тикнизяном, для которого этот приезд в армянскую сборную — первый (еще в 2021-м он забил Исландии за молодежную сборную России в финальном турнире Евро), и он только на этом сборе получил армянский паспорт.

— У меня были индивидуальные беседы с каждым из вызванных игроков — в общей сложности мы разговаривали со всеми шесть часов. О том, кто чем живет, о семьях. В общем, хорошо познакомились. Наир произвел очень приятное впечатление, он эрудированный и воспитанный человек. И армянин. Поэтому я и вызвал его в сборную Армении.

После игры я поинтересуюсь уже у Хорена Байрамяна, как складывается контакт с новым главным тренером.

— Все в порядке. Мы и индивидуально пообщались. Пять дней работаем, притираемся. Дальше, думаю, все будет только к лучшему.

— Большие различия в футбольных концепциях Петракова и его предшественника, испанца Капарроса?

— Совсем разные школы. За эти пять дней, думаю, он максимально объяснил команде, как действовать в обороне по схеме с пятью защитниками. Будет больше времени — большему научит.

— Вы играете за сборную Армении еще с 2020 года. Вас можно назвать проводником в национальную команду для новоприбывающих из России, каким в свое время были сами?

— Стараюсь им помочь, конечно. Плюс это молодые ребята, а мне уже 31 год. Я должен помогать, ха-ха!

В переговорах с игроками из России армянского происхождения федерация пока потерпела неудачу с двумя — Арсеном Захаряном и Александром Коваленко. И если динамовец игрой в отборочном цикле ЧМ-2022 свои шансы вернуться на историческую родину, вероятно, закрыл, то по Коваленко, хоть уже и игравшему у Валерия Карпина, теоретически еще все возможно.

Тикнизян в порядке, Сперцян — слишком глубоко, а боевитая Армения проиграла из-за глупой коллективной ошибки

Армения начала очень бодро и бесстрашно, выигрывая всю борьбу. А как иначе, впрочем, можно играть дома с Турцией при такой публике, стоявшей даже в проходах? Две группировки ультрас (они в Ереване, кстати, сидят на центральной трибуне, а не за воротами) вывесили большой баннер с орлом, протыкающим змея с усами янычара. Называются главные фанатские объединения — FAF (First Armenian Front) и Red Eagles, «Красные орлы». Поддерживали команду они мощно — и не только они, а весь стадион. Турецкий гимн, что следовало ожидать, освистали, но каких-то других явных антитурецких проявлений не было.

Футболисты сборных Турции и Армении перед началом матча. Фото Reuters

Уже на десятой минуте Армения открыла счет, проведя красивую комбинацию — пусть и завершилась она автоголом Озана Кабака из «Хоффенхайма», еще недавно игравшего за «Ливерпуль». А начал эту атаку Тикнизян, эффектно развернувшийся и ушедший от соперника на своей половине поля у левой бровки и тут же отдавший обостряющую передачу на Иву Угочукву. Наир очень эмоционально отпраздновал гол вместе с болельщиками, а те весь матч кричали ему: «Браво, Наир! Давай, брат!» Приняли новичка трибуны очень тепло, и он отплатил им сторицей — был одним из лучших, если не лучшим у армянской команды. Постоянно и остро подключался к атакам, а в концовке отработал назад, не дав соперникам выйти один на один с вратарем Арсеном Барсегяном.

23-летний нигериец из «Урарту» Угочукву прожил уже пять лет в Армении, женился на армянке и по закону получил право на паспорт, который ему и вручили в нынешнем марте. Пахал он будь здоров, и не раз в его адрес с трибун звучало: «Иву, апрес!», «Иву, спасибо!».

Иву играл в центре поля с Эдуардом Сперцяном. Не могу сказать, что этот матч игроку «Краснодара» (очень популярному, кстати, среди болельщиков, встретивших его перед игрой, пожалуй, громче всех после капитана Вараздата Арояна) удался — он способен на гораздо большее. Но сказалось, полагаю, и то, что он играл слишком глубоко. Особенно во втором тайме, когда команда перешла на 4-2-3-1 и Сперцян с Угочукву действовали на позициях двух опорных. И если для экс-нигерийца это естественное место на поле, то атакующий потенциал «быка» так и остался нераскрытым.

Проблемы у сборной Армении начались с середины тайма, когда «сломался» один из опытных центральных защитников Тарон Восканян. Вместо него вышел 19-летний Стёпа Мкртчян, которого зимой просматривал «Пари НН», но тогда парень получил травму, из-за которой пропустил два месяца. Он еще не до конца набрал форму после повреждения и неудачно вошел в игру с турками. Когда нет глубины состава, а соперник объективно класснее, сломать хрупкое преимущество способен каждый нюанс, и замена Восканяна оказалась именно таковым.

На 34-й минуте 22-летний полузащитник «Фейеноорда» Оркун Кекчю дальним ударом впритирку со штангой сравнял счет, и дело к тому шло. А на 64-й все решила глупая, детская коллективная ошибка. Турки заработали штрафной примерно на границе второй и «верхней» трети поля, и их соперников вдруг накрыл коллективный паралич — они выключились из игры, на какие-то мгновения потеряв концентрацию. Но не зря же у турок больше половины состава играет в топ-лигах — моментально, без свистка, последовал пас, и Керем Актюркоглу из «Галатасарая» легко убежал один на один с Бегларяном и переиграл его. Ну как так можно? На месте Петракова мне было бы очень досадно пропускать такой решающий гол. Да и ему на своем месте — тоже.

Из дальнейших событий вспомнить можно разве что навес Байрамяна, скидку Сперцяна и удар аргентинского армянина Бриаско с лета на 73-й минуте. Но у вратаря турок Мерта Гюнока из «Бешикташа» было не так много предельно тяжелой работы, чтобы к тому моменту устать и пропустить этот мяч. Армения билась до последней секунды, давила, однако с явными моментами были большие проблемы. Более высокий класс Турции все-таки побил более высокую хозяйскую мотивацию. Но болельщики видели старание и эмоции попадавших на поле после финального свистка армянских игроков — и вознаградили их овацией. А футболисты подошли к ним благодарить за фантастическую поддержку, которой не хватает только одного — большого современного стадиона.

Тикнизян после игры общаться с прессой не стал, Сперцян ограничился ответом на вопрос о возможности переезда в Европу уже этим летом:

— Мечта играть в Европе у меня есть с детства. В каком конкретно клубе — сказать не могу. Пока я в Краснодаре, а там посмотрим, будет видно.

О самом матче подробно высказался только Байрамян:

— Для меня эта игра значила так же много, как и для всех армян. Очень жалко, что не удалось порадовать болельщиков. Но посмотрите, сколько у нас дебютантов и молодых футболистов. Они могут занести игру себе в актив. У нас были моменты, когда счет стал 1:2. Но нужно посмотреть, что произошло в тот момент, когда соперник быстро разыграл штрафной и забил второй гол. Наверное, это нехватка опыта, не встали перед мячом вовремя. Но впереди еще и ответная игра в Турции, и другие матчи. Будем биться!

Георгий Арутюнян и Дженк Тосун. Фото Reuters

18-летний дебютант из «Краснодара» — еще одна будущая потеря для сборной России

Мое открытие дня — 18-летний защитник Георгий Арутюнян. У пацана нет ни минуты в РПЛ. В прошлом сезоне он выиграл ЮФЛ-1, в этом — сыграл семь матчей за «Краснодар-2». Это его первые игры на взрослом уровне. На Transfermarkt его стоимость пока оценивается в 50 тысяч евро. Но «быков» эти цифры точно не обманут.

Раньше Жора играл в сборной России до 17 лет, но прошлым летом ему оформили армянское гражданство. Сейчас впервые вызвали в национальную сборную, и ее украинский тренер Александр Петраков из-за травмы более опытного игрока и схемы с тремя центральными защитниками выпустил его на матч с Турцией.

Есть тут еще и символ, что против мастеров уровня Чалханоглу вышел воспитанник «Краснодара» и однофамилец его владельца — ведь, как известно, Сергей Галицкий изначально был Арутюняном, а потом взял фамилию жены. Ему наверняка приятно, что в его клубе вырос новый Арутюнян.

И высокий пацан (189 см) на глазах у своих приехавших на матч клубных руководителей, Хашига и Фундукяна, оказался в полном порядке.

Он очень обученный и неуступчивый — правильно выбирает позицию, выиграл почти все единоборства, в том числе верховые, для своего роста быстр — помню, как подстраховал партнера, мимо которого пробросили мяч, и на рывке, а потом и в подкате ликвидировал опасность выхода один на один. Начинать атаки регулярно пока стесняется, но пару раз сделал это очень неплохо.

Более того, в середине первого тайма «сломался» и заменился опытный защитник Тарон Восканян, вместо которого вышел 19-летний Стёпа Мкртчян (именно Стёпа, а не Степан!). То есть с капитаном и настоящим вожаком Вараздатом Арояном, которого вы должны помнить по «Уралу», в центре обороны играл пионеротряд. Так Арутюнян, почувствовав еще большую ответственность, стал играть только смелее и инициативнее! Во втором тайме Стёпу обратно заменили из-за травмы, Армения перешла на игру в двух центральных — и Георгий в таком формате тоже выглядел отлично.

После матча я говорил о нем с ростовчанином Байрамяном, и матерый Хорен был в восторге:

— Красавец! Поздравляю Жору с дебютом. Он провел очень хороший матч против очень сильного соперника. По мне, он был одним из лучших на поле. Выигрывал много борьбы. Парню 18 лет! Он сделал очень важную психологическую вещь для себя — поднял планку и теперь должен ее держать. Верю в него — и все верят. Хороший талантливый парень, и у него должно быть все в порядке.

Сам Арутюнян сказал:

— Очень горд, что смог поучаствовать в таком большом матче, очень знаковом. А болельщики — это просто вау! Впервые такое увидел и испытал. Это большое счастье. Просто надо воспринимать его как шанс. И все. Опытные ребята подбадривали, говорили просто играть в футбол. Сборная Турции? Ребята как ребята, играют в футбол, в принципе, так же, как и мы.

...В конце минутного разговора он поблагодарил журналистов. Воспитанный молодой человек. Надеюсь, таким и останется, а игра станет не главным воспоминанием карьеры, а первым среди сотен.

Понятно, что по одному матчу можно делать только наблюдения, а не выводы. Тем не менее я впечатлен. Буду с симпатией и интересом наблюдать за ростом Арутюняна.

А сборная России в его лице потеряла еще одного потенциального игрока.