Мбаппе — идеальный капитан для сборной Франции. Он одной фразой предотвратил конфликт с Гризманном

И показал себя на поле настоящим лидером.

Новая роль

В начале года Уго Льорис объявил о завершении международной карьеры. Уход первого номера сборной не стал для Франции серьезным ударом — место в рамке занял блистательный Майк Меньян из «Милана». Но все же в команде повис серьезный вопрос: кто будет следующим капитаном?

Бензема и Варан тоже завязали с игрой за национальную команду, так что выбор у Дидье Дешама был простой — Гризманн или Мбаппе. Антуан выступает за сборную с 2014 года, а с 2016-го он полноценный лидер команды, который на международном уровне всегда гарантировал качество вне зависимости от того, как шли дела в клубе. Мбаппе же только исполнилось 24, но на чемпионате мира он показал, как может тащить команду за собой. К тому же, как пишут во Франции, у Килиана более жесткий и боевой характер. Дешам сделал выбор в пользу последнего.

«Мбаппе — новый капитан сборной Франции. Гризманн — вице-капитан. Килиан подходит по всем пунктам и готов взять на себя эту ответственность. Он ключевой элемент как на поле, так и внутри команды. Все стало на места естественным образом. Это не будет дополнительным бременем для Килиана», — объяснил тренер.

В новой роли Мбаппе дебютировал 24 марта, в стартовом матче отбора к Евро-2024 с Нидерландами. И как! Оформил дубль плюс результативный пас, внес решающий вклад в разгром (4:0) и вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной.

«С капитанской повязкой или без, Мбаппе не изменился, он все тот же. Перед игрой он сказал нам, чтобы мы хорошо играли с первых минут, а в перерыве попросил не останавливаться: если нужно забить шесть мячей, то мы должны это сделать», — восхищался Эдуардо Камавинга.

«Хороший капитан — это человек, сосредоточенный на команде, объединяющий вокруг себя игроков и способный вести за собой, — поясняет Мбаппе. — Я хочу быть открытым для других и давать остальным игрокам возможность выражать себя».

Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе. Фото Global Look Press

Обиделся ли Гризманн на выбор Дешама?

Назначение нового капитана вызвало в стране бурную дискуссию, правильно ли поступил главный тренер, проигнорировав Гризманна. Французская легенда Робер Пирес заявил, что Дешам проявил неуважение к Антуану, а L'Equipe даже написала, что вопрос капитанства может стать определяющим в решении Гризманна о продолжении карьеры в сборной.

Но на деле ничего серьезного не произошло, и Антуан отреагировал максимально адекватно — поддержал Килиана и праздновал с ним забитый в ворота Нидерландов мяч. Тут наверняка сработал грамотный ход Мбаппе за пределами поля. Сразу после получения повязки он заявил следующее: «Я говорил с Гризманном на тему капитанства. Он был разочарован, что не получил повязку, и я его понимаю. У меня была бы такая же реакция. Он самый важный игрок эпохи Дешама. Мы вместе будем двигаться к победам. Я ему не начальник. Если он захочет что-то сказать команде, я сяду и буду слушать».

«Сначала Антуан был разочарован, это вполне естественно, — продолжил Дешам. — Но на этом все и закончилось, сейчас он улыбчив. Антуан — вице-капитан с важной ролью. Он сверкает как на тренировках, так и за пределами поля».

В общем, кажется, что Дешам сделал правильный выбор. А главное — сохранил атмосферу в раздевалке.

Лионель Месси. Фото Global Look Press

Кто еще был капитаном в сборных в раннем возрасте

Мбаппе получил повязку в 24, но это не должно удивлять — многие звезды становились капитанами и в более раннем возрасте.

Например, Лионель Месси — тоже в 24, хотя повязку примерял и до этого.

Криштиану Роналду стал португальским капитаном в 23. Правда, та передача капитанства от Симау вышла немного скандальной.

Неймар получил повязку еще раньше, в 22 года. После провала на ЧМ-2014 на общекомандном собрании было решено передать полномочия Тиагу Силвы звездному нападающему.

В свои 22 года капитаном сборной Италии стал Джанлуиджи Доннарумма — рекорд «Скуадры адзурры» за последние 56 лет. А недавно 23-летний американец Тайлер Адамс стал самым молодым капитаном на чемпионате мира аж с 1950 года.

Ну а рекордсменом среди действующих игроков можно назвать Аарона Рэмзи, недавно завершившего международную карьеру, — капитанскую повязку валлиец стал носить в 20 лет и 90 дней.