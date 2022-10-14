Артета: «Очень рад добиться победы над командой, которая выиграла 14 матчей подряд»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Буде-Глимтом» (1:0) в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Я очень рад добиться здесь победы над командой, которая выиграла 14 матчей подряд [на своем поле в еврокубках]. Мы прилетели сюда 15-ми и взяли верх. В последние несколько дней только и говорили об этом, и вот — свершилось. Нам есть, что улучшать во вторых таймах, мы это знаем. Но они заслуживают похвалы за то, как старались», — цитирует пресс-служба УЕФА Артету.

«Арсенал» набрал 9 очков и лидирует в турнирной таблице группы A. «Буде-Глимт» с 4-мя очками занимает 3-е место.