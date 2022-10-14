Мактоминей повторил уникальное достижение Сульшера финала Лиги чемпионов-1999

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Омонию» (1:0) в матче группового турнира Лиги Европы. Победный гол на 90+3-й минуте забил полузащитник «красных дьяволов» Скотт Мактоминей.

Таким образом, хавбек стал первым игроком «МЮ», кто забил победный гол на 90-й минуте после выхода на замену в матче еврокубка с 1999 года, когда Оле Гуннар Сульшер забил в финале Лиги чемпионов сезона-1998/99.

Тогда «МЮ» одержал волевую победу над «Баварией» благодаря голам Тедди Шерингема на 90+1-й минуте и Сульшера — на 90+3-й.