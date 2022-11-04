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Лига Европы

Сегодня, 04:25

Артета: «Легко в Европе победы никогда не даются»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Цюрихом» (1:0) в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы. «Канониры» благодаря этому результату с первого места вышли в плей-офф.

«Дело сделано. Легко в Европе победы никогда не даются. У нас игра была не самой красивой, но победить нам удалось. Были возможности — особенно в самом начале и в конце первого тайма — перевести игру в гораздо более комфортное для себя русло. Мы оставили соперникам надежду, и в концовке пришлось побегать, но все же при этом не пропустили», — цитирует пресс-служба УЕФА Артету.

Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы состоится 7 ноября в Доме европейского футбола в Ньоне.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2035963--arsenal-vs-zurich/
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Защитник «Арсенала» Тирни избежал серьезной травмы в матче с «Цюрихом»