«Головин — самый стабильный игрок «Монако» в этом сезоне». Что пишут во Франции про российского полузащитника

Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против «Црвены Звезды» (4:1).

Стал плеймейкером

L'Equipe в кратком обзоре матча скорее приводит хронологию событий, отмечая в числе прочего, что автогол Родича стал следствием красивого прохода получившего семерку Александра Головина. Персонально же отмечены два игрока «Монако» — сделавший 11 отборов Фофана, чья игра стала сигналом для главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, и получивший от самого авторитетного спортивного СМИ Франции девятку автор хет-трика Фолланд.

Портал Maxifoot в начале своего материала констатирует: «Миссия «Монако» выполнена». В тексте отмечено, что монегаски провели очень сильный первый тайм, а встреча запомнится приятной активностью красно-белых в атаке и неуклюжестью сербов.

Лучший игрок, естественно, наигравший на девятку Фолланд. А Головин на пару с Кайю Энрике второй в рейтинге, получивший семерку со следующим комментарием: «Атакующий полузащитник поддержал дуэт Фолланд — Бен-Йеддер. Опасный в своих передачах (три ключевых паса), россиянин был важен в атаке. Он стал причиной автогола Родича», — пишет Maxifoot.

Сайт Get French Football News тоже оценил Головина семеркой и отметил: «Пожалуй, самый стабильный игрок «Монако» в этом сезоне и самый прогрессирующий. Он снова был проблемой для защиты оппонента. Он действительно взял на себя роль плеймейкера в «Монако», и команда от этого выглядит только лучше. Третий гол был полностью связан с ним, когда он пробился через защиту «Црвены Звезды», прежде чем его прострел стал автоголом Родича».

В свою очередь сайт Homme du Match поставил Головину 6,5. «Мастерски регулировал игру своей команды в первом тайме, используя левую бровку при поддержке Кайю Энрике. Менее успешен в своих дальних ударах», — отмечено в комментарии к оценке.

Какой игрок!

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops назвал героями Фолланда и Камара. Что до провалов, то тут выбор оригинален. Кроме Бадиашиля, который стал виновником пенальти, отмечен менталитет команды. Как отмечает портал, отдавая должное яркой игре в атаке, не стоит забывать отмененный гол соперника, после которого счет едва не превратился в 3:2.

В комментариях же практически нет обсуждения отдельных игроков, если не считать Фолланда. В основном болельщики говорят о слабой игре соперника, многие недовольны вторым местом, рассуждая, что в плей-офф можно попасть на «Барселону», «Ювентус» или «Аякс». Но все же оптимизма чуть больше, чем после прошлых неудач, когда некоторые предлагали стать третьими, чтобы иметь шансы далеко пройти в Лиге конференций.

А вот что писали на форумах и в соцсетях болельщики «Монако».

«Единственная проблема этой расстановки — Диатта. Система будет в порядке, если Головин сместится», — высказался о вызывающей споры нынешней схеме TeamDelicious1.

«Говорить, что это только физически сильная команда, когда у вас есть Фолланд, Кайю Энрике, Головин и Бен Йеддер, — нелепый анализ. «Монако» на ступень выше и в «физике», и в технике», — возмутился комментарием тренера соперника ASMFC2706.

«Головин под двумя нападающими — вот его место!» — отметил роль нашего легионера fanatik_asm.

«Союз Кайю Энрике — Головин — это когда оба в отличной форме», — отметил игру левого фланга LorenzO_mtq.

«Головин — какой игрок!» — восхитился после организованного россиянином гола BenjinoX.

«Какое удовольствие иметь возможность рассчитывать на Головина в этом сезоне. Он, может быть, не совсем тот игрок, которого, как думали, мы приобретали, но он отличный футболист. И его дуэт с Кайю Энрике — одна из наших сильных сторон. Жаль, что у нас нет эквивалента справа», — похвалил Александра BenoitBGB.