Сарри о фанатах «Фейеноорда»: «Они бросали в нас пакеты с мочой»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри был недоволен действиями фанатов «Фейеноорда» в матче группового турнира Лиги Европы.

По словам итальянского специалиста, фанаты роттердамского клуба облили скамейку запасных римлян мочой.

«С трибун в нашу скамейку запасных бросали пакеты с мочой. Это очень раздражает», — сказал Сарри после матча.

«Фейеноорд» обыграл «Лацио» (1:0) и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места. «Лацио» также с 8 очками опустился на третье место по дополнительным показателям и сыграет в плей-офф Лиги конференций.