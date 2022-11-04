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Лига Европы

Сегодня, 06:30

Сарри о фанатах «Фейеноорда»: «Они бросали в нас пакеты с мочой»

Сарри заявил, что фанаты «Фейеноорда» забросали пакетами с мочой скамейку запасных «Лацио»
Руслан Минаев
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри был недоволен действиями фанатов «Фейеноорда» в матче группового турнира Лиги Европы.

По словам итальянского специалиста, фанаты роттердамского клуба облили скамейку запасных римлян мочой.

«С трибун в нашу скамейку запасных бросали пакеты с мочой. Это очень раздражает», — сказал Сарри после матча.

«Фейеноорд» обыграл «Лацио» (1:0) и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места. «Лацио» также с 8 очками опустился на третье место по дополнительным показателям и сыграет в плей-офф Лиги конференций.

Лига Европы УЕФА
ФК Лацио
ФК Фейеноорд
Маурицио Сарри
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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