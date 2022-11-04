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Лига Европы

Сегодня, 06:42

Моуринью о выходе плей-офф Лиги Европы: «Теперь мы будем играть против акул из Лиги чемпионов»

Моуринью доволен выходом в плей-офф Лиги Европы
Руслан Минаев
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Лудогорцем» (3:1) и выход в плей-офф Лиги Европы.

«Это была действительно сложная игра. «Лудогорец» знает, как играть, у них есть игроки с творческим подходом и скоростью, которые могут повторить результат в Болгарии, когда мы проиграли.

Во втором тайме мы вышли с другим настроем и интенсивностью. Мы изменили ситуацию, но должны играть еще лучше. Теперь мы противостоим акулам, которые вышли из Лиги чемпионов», — сказал Моуринью после матча.

Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы состоится 7 ноября в Доме европейского футбола в Ньоне.

Лига Европы УЕФА
ФК Лудогорец
ФК Рома
Жозе Моуринью
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