0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 12:00

Эрик тен Хаг: «Если ты можешь обыграть «Барсу», то можешь обыграть кого угодно»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился эмоциями после победы над «Барселоной» (2:1) в ответном матче стыкового раунда Лиги Европы.

По сумме двух матчей «МЮ» вышел в 1/8 финала турнира.

«Если ты можешь обыграть «Барселону», одну из лучших команд Европы на данный момент, твоя вера крепнет, и ты чувствуешь, что можешь обыграть кого угодно. «Барса» на 8 очков опережает «Реал» в ла лиге, обыгрывает их в Суперкубке, а мы видели, как «Реал» сыграл с «Ливерпулем» на этой неделе. Так что мы обыграли очень сильную команду. У нас есть потенциал, чтобы побеждать в матчах против любой хорошей команды», — приводит слова тен Хага The Guardian.

Также он ответил на вопрос, является ли победа над «Барселоной» лучшей за время его работы в «МЮ».

«Думаю, да. У нас уже были хорошие победы — над «Ливерпулем» и «Арсеналом» дома. Это очень хорошие победы, но выбить «Барселону» в плей-офф — это большой результат», — сказал тен Хаг.

Соперник «МЮ» по 1/8 финала определится после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.

Лига Европы УЕФА
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Два молодых российских волейболиста-пляжника скончались после ДТП в Краснодарском крае
Сумасшедшее шоу у Кремля. Раздетый фигурист обливается водой в мороз!
Минобороны предупредило об активизации Киевом подготовки к вторжению в Приднестровье
Журналист Херш назвал цель Байдена при диверсиях на «Северных потоках»
Заклятый друг: Саудовская Аравия решила изменить подход к Ирану
Путин поручил запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК
Материалы сюжета: Лига Европы: первый раунд плей-офф — пары и расписание
«После ЧМ-2018 думал, что Головин станет звездой. Как же застопорилась его карьера!» Во Франции в шоке от вылета «Монако»
«Фиорентина» — «Брага»: Кабрал забил гол, но он его не забил. Судейским технологиям УЕФА больше нет доверия
Моуринью — о победе над «Зальцбургом»: «Мы увидели сплоченную команду. Мне это очень понравилось»
Бускетс — о вылете из Лиги Европы: «Поражения случаются. Мы на правильном пути»
Пике — о вылете «Барселоны» из Лиги Европы: «Это чертова разруха!»
Дибала назвал тяжелым матч «Ромы» против «Зальцбурга» в Лиге Европы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пике — о вылете «Барселоны» из Лиги Европы: «Это чертова разруха!»

Вратарь «Севильи» Дмитрович отправил агрессивного фаната в нокдаун во время матча