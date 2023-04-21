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Лига Европы

Сегодня, 02:17

Эриксен — о поражении от «Севильи»: «У «МЮ» был плохой день»

Евгений Козинов
Корреспондент
Кристиан Эриксен.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен прокомментировал поражение от «Севильи» (0:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Мы с первых минут толком не вошли в игру и сделали сопернику много подарков. Пропало наше хладонокровие при розыгрыше мяча, мы ошибались чаще обычного. Могли бы исправиться, но не сделали этого. Если будем так дарить голы соперникам, то будем проигрывать.

Случаются хорошие дни, а случаются плохие. Сегодня у нас был плохой день. Каждый игрок допускает ошибки. Они сразу же нас наказали, и сегодня мы были недостаточно сильны, чтобы сделать камбэк», — цитирует пресс-служба УЕФА Эриксена.

Севильцы победили «МЮ» по сумме двух матчей со счетом 5:2. Испанская команда вышла в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с «Ювентусом».

 
Пауло Дибала в&nbsp;матче Лиги Европы &laquo;Рома&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Фейеноорд&raquo;&nbsp;&mdash; 4:1. Чудовищные ошибки привели к катастрофе «МЮ», у «Ювентуса» плюс 15 очков и полуфинал, Дибала вытащил Моуринью из пропасти
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2037780--sevilla-vs-man-united/
Кристиан Эриксен
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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