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Лига Европы

Сегодня, 01:30

Голы Дибалы, Бакккера, Эль-Шаарави и Терхо претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
Претенденты на звание лучшего гола недели в Лиге Европы.
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УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге Европы.

В голосовании участвуют голы, которые забили Пауло Дибала («Рома»), Митчел Бакккер («Байер»), Стефан Эль-Шаарави («Рома») и Каспер Терхо («Юнион»).

В четверг, 20 апреля, «Манчестер Юнайтед» проиграл «Севильи» (0:3), «Байер» разгромил «Юнион» (4:1), «Ювентус» и «Спортинг» сыграли вничью (1:1), «Рома» обыграла «Фейеноорд» (4:1).

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Пауло Дибала
Стефан Эль-Шаарави
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Байер
ФК Рома
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