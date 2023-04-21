Голы Дибалы, Бакккера, Эль-Шаарави и Терхо претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге Европы

УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге Европы. В голосовании участвуют голы, которые забили Пауло Дибала («Рома»), Митчел Бакккер («Байер»), Стефан Эль-Шаарави («Рома») и Каспер Терхо («Юнион»). В четверг, 20 апреля, «Манчестер Юнайтед» проиграл «Севильи» (0:3), «Байер» разгромил «Юнион» (4:1), «Ювентус» и «Спортинг» сыграли вничью (1:1), «Рома» обыграла «Фейеноорд» (4:1). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.