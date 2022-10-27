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Лига Европы

27 октября, 23:55

«Монако» Головина сыграл вничью с «Ференцварошем» Черчесова. Венгерский клуб вышел в 1/8 финала ЛЕ

Иван Шитик
Корреспондент
27 октября. «Ференцварош» — «Монако» — 1:1.
Фото ФК «Монако».
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«Ференцварош» сыграл вничью с «Монако» в матче группового этапа Лиги Европы — 1:1.

В первом тайме счет открыли гости усилиями нападающего Виссама Бен-Йеддера. Но в конце второго тайма хозяева выравняли положение благодаря точному удару полузащитника Кристоффера Закариассена.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле с первых минут и провел полный матч.

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов получил желтую карточку в конце встречи.

Венгерский клуб набрал 10 очков и гарантировал себе первое место в группе, которое дает право попасть в 1/8 финала Лиги Европы. «Монако» идет на второй строчке (7 очков).

«Црвена Звезда» победила «Трабзонспор» (2:1) и теперь и обеих команд по 6 очков.

Лига Европы. Группа H
27 окт, 22:00. Groupama Arena (Будапешт)
Ференцварош
1:1
Монако
Лига Европы. Группа H
27 окт, 22:00. Rajko Mitic Stadium (Белград)
Црвена Звезда
2:1
Трабзонспор

Александр Головин
Станислав Черчесов
ФК Монако
ФК Трабзонспор
ФК Ференцварош
ФК Црвена Звезда
7
6
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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