«Монако» Головина сыграл вничью с «Ференцварошем» Черчесова. Венгерский клуб вышел в 1/8 финала ЛЕ

«Ференцварош» сыграл вничью с «Монако» в матче группового этапа Лиги Европы — 1:1.

В первом тайме счет открыли гости усилиями нападающего Виссама Бен-Йеддера. Но в конце второго тайма хозяева выравняли положение благодаря точному удару полузащитника Кристоффера Закариассена.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле с первых минут и провел полный матч.

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов получил желтую карточку в конце встречи.

Венгерский клуб набрал 10 очков и гарантировал себе первое место в группе, которое дает право попасть в 1/8 финала Лиги Европы. «Монако» идет на второй строчке (7 очков).

«Црвена Звезда» победила «Трабзонспор» (2:1) и теперь и обеих команд по 6 очков.