Все четыре команды группы F Лиги Европы набрали по 8 очков

Все четыре команды группы F по итогам шести матчей Лиги европы набрали по 8 очков.

«Лацио» в заключительном матче уступил «Фейеноорду» со счетом 0:1. Единственный гол на 64-й минуте забил Сантьяго Хименес.

В другом матче группы «Мидтьюлланн» обыграл «Штурм» со счетом 2:0. Дубль оформил экс-игрок «Рубина» Андерс Дрейер.

По итогам группового турнира все команды набрали по 8 очков. По дополнительным показателям в плей-офф Лиги Европы вышли «Фейеноорд» и «Мидтьюлланн», с третьего места в плей-офф Лиги конференций вышел «Лацио», «Штурм» закончил выступление в еврокубках.