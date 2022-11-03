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Лига Европы

Сегодня, 22:48

Все четыре команды группы F Лиги Европы набрали по 8 очков

Сергей Разин
корреспондент
3 ноября. «Фейеноорд» — «Лацио» (1:0).
Фото AFP
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Все четыре команды группы F по итогам шести матчей Лиги европы набрали по 8 очков.

«Лацио» в заключительном матче уступил «Фейеноорду» со счетом 0:1. Единственный гол на 64-й минуте забил Сантьяго Хименес.

В другом матче группы «Мидтьюлланн» обыграл «Штурм» со счетом 2:0. Дубль оформил экс-игрок «Рубина» Андерс Дрейер.

По итогам группового турнира все команды набрали по 8 очков. По дополнительным показателям в плей-офф Лиги Европы вышли «Фейеноорд» и «Мидтьюлланн», с третьего места в плей-офф Лиги конференций вышел «Лацио», «Штурм» закончил выступление в еврокубках.

Таблица группы F Лиги Европы. Фото УЕФА
Таблица группы F Лиги Европы.
УЕФА
Лига Европы. Группа F
03 нояб, 20:45. De Kuip (Роттердам)
Фейеноорд
1:0
Лацио
Лига Европы. Группа F
03 нояб, 20:45. MCH Arena (Хернинг)
Мидтьюлланн
2:0
Штурм
Лига Европы УЕФА
ФК Лацио
ФК Мидтьюлланн
ФК Фейеноорд
ФК Штурм
2
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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