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Сегодня, 19:44

Кокорин заявлен за «Арис» на Лигу Европы

Алина Савинова
Александр Кокорин.
Фото ФК «Арис»
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Нападающий «Ариса» Александр Кокорин включен в заявку кипрской команды на групповой турнир Лиги Европы сезона-2023/24, сообщается на официальном сайте УЕФА.

«Арис» попал в группу С, где встретится с шотландским «Рейнджерсом», испанским «Бетисом» и чешской «Спартой». Матч в рамках 1-го тура группового турнира ЛЕ кипрский клуб проведет против «Спарты». Игра пройдет 21 сентября и начнется в 22.00 по московскому времени.

5 сентября «Арис» объявил о переходе Кокорина из «Фиорентины» на правах аренды. Соглашение с 32-летним россиянином рассчитано на один сезон.

Кокорин уже выступал за клуб из Лимасола в сезоне-2022/23 на правах аренды. Он провел 30 матчей за «Арис», в которых отметился 13 голами и 6 результативными передачами.

Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
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