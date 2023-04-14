Ламела: «У «Севильи» будет великолепная возможность показать всем, чего мы стоим»

Нападающий «Севильи» Эрик Ламела прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Мы оставались в игре до самого конца. Эта команда будет сражаться. Мы всегда будем бороться. Мы не переставали верить в себя. Важно, что мы показали характер, смогли бороться до конца на очень непростом стадионе против очень хорошего соперника. На следующей неделе мы сыграем дома перед нашими потрясающими болельщиками. У нас будет великолепная возможность показать всем, чего мы стоим», — цитирует пресс-служба УЕФА Ламелу.

Ответная игра между командами пройдет в Севилье через неделю, 20 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.