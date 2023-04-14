Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 02:24

Магуайр: «Случилось что-то необъяснимое, и матч закончился вничью»

Евгений Козинов
Корреспондент
Харри Магуайр.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр прокомментировал ничью с «Севильей» (2:2) в матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Мне кажется, мы достаточно хорошо оборонялись и показали характер. Казалось, что добьемся положительного результата, но потом случилось что-то необъяснимое, и матч закончился вничью. Но ничего не потеряно — все решится на следующей неделе», — цитирует пресс-служба УЕФА Магуайра.

Ответная игра между командами пройдет в Севилье через неделю, 20 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

13&nbsp;апреля. &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Севилья&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. Давид де&nbsp;Хеа. Два автогола оставили «МЮ» без победы в самом безумном матче недели, Азмун помог «Байеру», все против Моуринью
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2037776--man-united-vs-sevilla/
Харри Магуайр
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
1
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Обаме — белый флаг! ВАДА после России взялось за Африку
В «Трактор» приедет канадский вратарь. В 2015-м он лишил Россию золота МЧМ
Школьница сбежала от насильника в Санкт-Петербурге
«Нафтогаз» сообщил о решении суда в Гааге обязать РФ выплатить $5 млрд за активы в Крыму
Песков отверг идею сделать Черное море водами НАТО
ФНС опубликовала перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь
Популярное видео
«Арсенал» — «Спортинг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Ференцварош» — «Байер»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Реал Сосьедад» — «Рома»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Юнион» — «Унион»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Фрайбург» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Фенербахче» — «Севилья»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрайбург»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Севилья» — «Фенербахче»: Лига Европы, видеообзор матча
«Байер» — «Ференцварош»: Лига Европы, видеообзор матча
«Рома» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, видеообзор матча
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Унион» — «Юнион»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Рома» — «Зальцбург»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: Лига Европы, видеообзор матча
«Монако» — «Байер»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Нант» — «Ювентус»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Байер» — «Монако»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Ювентус» — «Нант»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
«Зальцбург» — «Рома»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Рома» — «Лудогорец»: видеообзор матча
«Арсенал» — «Цюрих»: видеообзор матча
«Буде-Глимт» — ПСВ: видеообзор матча
«Монако» — «Црвена Звезда»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига Европы, 1/4 финала: кто с кем сыграет
Мендилибар — о ничьей с «МЮ»: «Мы бы не поверили, если бы нам сказали, что отыграемся со счета 0:2»
Забитцер, Гатти, Бонифас и Кекчю претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы
Тен Хаг — о ничьей с «Севильей»: «МЮ» должен был забить больше. Из-за травм потеряли ритм»
Виффер: «Забить победный гол в четвертьфинале — это невероятно»
Забитцер — о ничьей с «Севильей»: «Очень расстроен. Нельзя так пропускать»
Два автогола оставили «МЮ» без победы в самом безумном матче недели, Азмун помог «Байеру», все против Моуринью
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Голы Вирца, Бонифаса, Забитцера и Виффера претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге Европы

Мендилибар — о ничьей с «МЮ»: «Мы бы не поверили, если бы нам сказали, что отыграемся со счета 0:2»