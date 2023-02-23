Сегодня, 21:00
В четверг, 23 февраля «Манчестер Юнайтед» встретится с «Барселоной» в ответном матче стыкового раунда Лиги Европы. Матч состоится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и начнется в 23.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи.
Матч в прямом эфире можно будет посмотреть на федеральном спортивном канале и его сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Футбол 3». Начало трансляции — в 22.45 (мск).
Первая игра, которая прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» 16 февраля, завершилась вничью со счетом 2:2.