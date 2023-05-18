Матич: «Байер» очень силен. «Роме» будет непросто»

Полузащитник «Ромы» Неманья Матич поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против «Байера».

«Мы готовились к этому матчу, как ко всем предыдущим. Моуринью уже не раз участвовал в таких матчах. Он попросил нас сохранять концентрацию все 90 минут и выложиться по полной программе, потому что «Байер» очень силен. Это будет непросто. Я участвовал в двух финалах и, разумеется, хочу победить, но для начала мы должны выиграть этот полуфинал, а это будет нелегко. Мы хотим выложиться на сто процентов и выиграть это противостояние для клуба и наших болельщиков», — приводит официальный сайт УЕФА слова Матича.

В первом матче римская команда одержала победу со счетом 1:0. Ответная игра пройдет в Леверкузене сегодня, 18 мая. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.