Мендилибар: «Севильи» нужно сохранить на будущее то усердие, с которым играли против «Ювентуса»

Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар прокомментировал ничью с «Ювентусом» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Мне нужно сохранить на будущее то усердие, с которым команда действовала сегодня на протяжении 90 минут и, в частности, отлично проведенного первого тайма, в котором мы выигрывали во множестве единоборств и создавали угрозы воротам. Во втором тайме мы тоже изо всех сил старались держать хозяев в напряжении, чтобы они не чувствовали себя на поле комфортно», — цитирует пресс-служба УЕФА Мендилибара.

Ответная встреча пройдет 18 мая в Севилье. Начало — в 22:00 по московскому времени.